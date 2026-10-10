Neue Kärntner Band: Acht Musiker treffen auf vier Sprachen

„VINK“ verbindet Pop, Soul und Funk mit persönlichen Geschichten und kultureller Vielfalt. Nun geben sie ihr erstes Konzert in Bleiburg. Ein Geheimnis bleibt aber offen.

Acht Musiker, vier Sprachen und ein gemeinsamer Sound: Mit der neuen Band „VINK“ ist in Südkärnten ein musikalisches Projekt entstanden, das regionale Verwurzelung mit internationalen Einflüssen verbindet. Pop trifft auf Soul und Funk, eingängige Melodien auf einen markanten, dreiköpfigen Bläsersatz.

Die Idee zu „VINK“ entstand bereits im Jahr 2019. Danilo Katz und Miha Vavti wollten damals ein eigenständiges Bandprojekt auf die Beine stellen. Katz hatte bereits zahlreiche Texte geschrieben, aus denen nach und nach weitere musikalische Ideen hervorgingen. „Dann kam die Corona-Pandemie dazwischen. Erst 2025 nahm das Vorhaben wieder Fahrt auf“, erklärt Katz. Nach und nach fanden sich die passenden Musiker zusammen: Danilo Katz (Gesang), Niko Vavti (Piano), Paul Niederl (Gitarre), David Samitsch (Bass), Daniel Kaiser (Schlagzeug), Miha Vavti (Saxofon), Jan Butej (Trompete/Flügelhorn) und Mario Vavti (Posaune).

Es sind einfach die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt aufeinandergetroffen. — Band „VINK“

Dass die Zusammenarbeit funktioniert, liegt auch an der gemeinsamen musikalischen Vergangenheit. Die meisten Mitglieder kennen einander seit vielen Jahren und haben bereits in unterschiedlichen Bands und Ensembles gespielt. Alle sind seit ihrer Kindheit musikalisch aktiv. „Es sind einfach die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt aufeinandergetroffen“, beschreibt die Band die Entstehung.

Eigene Songs statt Coverversionen

Wie sehr „VINK“ auf Eigenständigkeit setzt, zeigt das Programm für den ersten großen öffentlichen Auftritt: Sämtliche Stücke stammen aus eigener Feder. Insgesamt 15 Lieder wird das Publikum am 24. Oktober 2026 zu hören bekommen – und „damit gewissermaßen 15 Uraufführungen“. Die meisten Texte stammen von Katz, auch Niko Vavti und David Samitsch haben Texte beigesteuert. Vavti zeichnet zudem für den Großteil der Kompositionen und Arrangements verantwortlich, einige Songs hat Katz komponiert.

Die Texte handeln von Liebe und Freundschaft, Erinnerung und Verlust, vom Aufbrechen und Ankommen, von Vergänglichkeit und Frieden. „Wir wollen mit unserer Musik Menschen verbinden, mögliche Grenzen verwischen, Vorurteile abbauen und zum Nachdenken anregen. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern indem wir Geschichten erzählen und Gefühle zulassen“, sagt Katz.

© Una Dua (Nika Hölcl & Dobran Laznik) Die Musiker stammen alle aus der Region Südkärnten

Musikalisch reicht die Palette von energiegeladenen, rhythmischen Songs bis zu ruhigen und nachdenklichen Liedern. Piano, Bass und Schlagzeug bilden das Fundament, während Gitarre und Gesang die Songs tragen sollen. Nicht fehlen dürfen ein Saxofon, eine Trompete und Posaune.

Vier Sprachen als Besonderheit

Eine Besonderheit von „VINK“ ist die sprachliche Vielfalt: Gesungen wird im deutschen Dialekt sowie auf Slowenisch, Italienisch und Englisch. Die Mehrsprachigkeit ist für die Musiker Ausdruck ihres Lebensraums: Alle Bandmitglieder stammen ursprünglich aus Südkärnten. Bis auf Mario Vavti, der in Wien lebt, liegt auch ihr heutiger Lebensmittelpunkt in der Region.

Die verschiedenen Sprachen prägen nicht nur die Texte, sondern auch den musikalischen Charakter der Lieder. „Italienisch bringt mediterrane Leichtigkeit, Slowenisch eine lyrische Färbung, der deutsche Dialekt Erdigkeit und Unmittelbarkeit. Englisch schlägt eine Brücke zu internationalen Pop-, Soul- und Funktraditionen“, klärt die Band auf. „Mehrsprachigkeit ist für uns ein Tor zur Welt. Jede Sprache eröffne neue Zugänge zu Menschen, Kulturen und Denkweisen“, betont Katz.

© Una Dua (Nika Hölcl & Dobran Laznik Die acht Musiker von „VINK“

Hinter der Musik steht auch eine Vorstellung von Heimat, die über sprachliche und geografische Zugehörigkeiten hinausgeht. „Der Alpen-Adria-Raum ist von unterschiedlichen Kulturen und einer Geschichte geprägt, in der Grenzen sowohl trennten als auch verbanden. Wir als Band möchten diese Vielfalt nicht einebnen, sondern als Ausgangspunkt für ein gemeinsames Miteinander begreifen.“ Auch das Publikum soll Teil dieses Gedankens werden. "VINK“ wünscht sich keinen Abend, an dem ein Programm lediglich konsumiert wird, sondern ein gemeinsames Erlebnis mit Raum für Emotionen, Mitsingen, Lachen und Nachdenken. Einen ersten Eindruck davon konnte VINK bereits bei einem privaten Konzert für Familie und Freunde gewinnen.

© Simone Jäger Im Kulturni dom Bleiburg/Pliberk geht ihr erstes Konzert über die Bühne

Und wie es zum Namen kam? „Das wollen wir an dieser Stelle noch nicht verraten. Hinter dem Namen steckt eigentlich eine ganz banale Geschichte – gerade deshalb macht es uns aber großen Spaß, dass wir immer wieder darauf angesprochen werden und sich die Leute ihre ganz eigenen Erklärungen dazu ausdenken. Vielleicht lüften wir das Geheimnis irgendwann – aber noch gefällt uns das Rätsel rund um ‚VINK‘ viel zu gut.“

Am 24. Oktober 2026 stellt die Band um 19.30 Uhr ihr erstes eigenes Konzertprogramm im Kulturni dom Bleiburg/Pliberk vor. Tickets sind unter kulturnidom.at und oeticket.com erhältlich.