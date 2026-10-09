Maskottchen, Stress, Tische und Kilometer – Zahlen rund um den Graz-Marathon

Zum 33. Mal führt der Graz-Marathon am Samstag und Sonntag die Laufbegeisterten durch die Landeshauptstadt.

0 Stress ist heute beim Shake Out Run angesagt. Um 11 Uhr geht es bei der Oper mit dem lockeren Lauf von „runninGraz“ los. Julia Mayer und die Spitzenläufer sind auch dabei, wenn von der Oper gemütlich durch den Stadtpark, um den Schloßberg und über den Hauptplatz zurück geht.

© runninGraz Beim Shake Out Run wird am Samstag ab 11 Uhr gemeinsam gelaufen

5 Spitzenläufer aus Kenia werden am Sonntag versuchen, den Rekord von Graz zu brechen. Den stellte im Jahr 2023 deren Landsmann Dickson Kiptoo mit einer Zeit von 2:08:28 Stunden auf. Gilbert Masai kommt mit einer Bestzeit von 2:09:49 nach Graz, John Maina Ndirangu mit einer schnellen Halbmarathonzeit von 60:08 Minuten. Mit Lemuela Wutz, Eva Filipiová und Julia Bruhn sind die besten drei Frauen des Vorjahres dabei. Der Rekord liegt da seit 2011 bei 2:32:12 Stunden.

15 Maskottchen werden heute mit ihrem Rennen das Lauffest vor der Oper eröffnen. Um 13 Uhr geht es für „Koini“ und Co. los. Danach übernehmen mit den Bambinis (13.15 Uhr) die jüngsten Teilnehmenden das Kommando vor der Oper.

Die Strecken zum Download Die Strecken des Graz-Marathons 2026 im Überblick (PDF: 1.6 MB)

21,1 Kilometer misst die Schleife, die am Sonntag durch die Innenstadt in den Norden von Graz und wieder zurück zur Oper führt. Erstmals gibt es für den Viertelmarathon (Start 9.30 Uhr) ein eigenes Zielgelände mit einem tollen Finale: Die letzten Meter führen vom Hauptplatz durch die malerisches Sporgasse hinauf zum Freiheitsplatz.

33. Graz-Marathon Marathonmesse auf dem Panoramaplatz und bei Hervis im Citypark Graz, Lazarettgürtel 55, 8020 Graz. Startnummernausgabe (2. Stock) und Nachnennung für die Bewerbe des Graz-Marathons samt Expo mit zahlreichen Ausstellern. Die Startsackerl gibt es bei Hervis (Erdgeschoß). Samstag von 9.30 bis 18 Uhr. Am Samstag erfolgt die Ausgabe für den Bambini-Sprint/Junior-Marathon und den Familienlauf von 9.30 bis 11 Uhr im Citypark, ab 12 Uhr nur noch beim Kleine-Zeitung-Infozelt im Start-/Zielgelände bei der Grazer Oper. Bewerbe, Samstag: Maskottchenlauf (13), Bambini-Sprint (13.15), Junior-Marathon (13.30), Familienlauf (16), City-Run (16.30).

Sonntag: Viertelmarathon (9.30), Marathon, Halbmarathon, Staffel (ab 10).

Infos: www.grazmarathon.at.

113 Tische werden für die fünf Labestationen entlang der Strecke aufgestellt - für den Start/Ziel-Bereich vor der Oper kommen noch rund 80 dazu. Im Bereich der Labestationen und der Staffelübergaben finden die Teilnehmenden auch Toiletten vor.

2500 Meter Absperrgitter, Tausende Verkehrsschilder und Abertausende Meter an Absperrband werden eingesetzt, um die Marathon-Schleife abzusichern. Beamte der Polizei und Securitys sind im Einsatz, um einen sicheren Ablauf zu garantieren.

15.000 Flaschen „Peterquelle Still“ wurde im eigenen Marathon-Design produziert, um die Teilnehmenden im Ziel zu erfrischen. Es ist eine Premiere, denn eigens für den Lauf wurde in Deutsch Goritz ein stilles Mineralwasser abgefüllt.

© KK Peterquelle hat eine Flasche im Graz-Marathon-Design gestaltet

16.500 Medaillen wurden für den Graz-Marathon hergestellt. Darunter sind 800 spezielle Finisher-Medaillen für die Teilnehmer des Area-Süd-Marathons. Dabei wird ein Halbmarathon bei „Kärnten Läuft“ und einer beim Graz-Marathon bestritten.

30.000 Bananen liegen für die Laufenden bei den Labestationen auf der Strecke und im Ziel zur Stärkung bereit. Zusätzlich warten 15.000 Äpfel im Ziel.