Wurde beim WAC der Reset-Knopf vor dem Bundesliga-Restart gefunden?

Der WAC gastiert am Sonntag (14.30 Uhr, Sky) in Altach. Es warten „richtungsweisende Wochen“, sagt der Trainer. Das Kaderblatt ist wieder voll.

Vier Punkte zum Start gegen die Bundesliga-„Promis“ Austria Wien und Salzburg. Dann bis auf ein Remis beim GAK nur noch Pleiten. Die Länderspielpause ist für den WAC wohl zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Spieler und Trainerteam waren gefordert, den Resetknopf nicht zu finden, sondern ihn auch zu betätigen. „Immerhin haben wir uns höchst selbst in dieses Fahrwasser manövriert“, weiß Trainer Thomas Silberberger. Und dort gilt es, so schnell wie möglich wieder rauszurudern.

Dazu wurde im Lavanttal in den vergangenen drei Wochen viel gearbeitet. „Sowohl im Besprechungsraum als auch auf dem Platz. Es gab ebenfalls teaminterne Aussprachen“, verrät Silberberger, für den die Krisen-Gründe klar auf dem Tisch liegen: „Wir sind selber schuld. Einerseits sind uns zu viele individuelle Fehler unterlaufen, andererseits spielen die Ausschlüsse beim GAK und gegen den LASK auch eine Rolle. Wenn du fast über die ganze Spielzeit zu zehnt bist, geht sich das in einem Bundesligaspiel nicht aus.“ Wobei Silberberger der Truppe in den Auftritten zu zehnt „keinen Vorwurf“ macht. „Beim GAK haben wir uns hineingebissen und einen Punkt geholt, gegen den LASK war unser Spiel dennoch sehr gut.“

Das Problem lag zu oft am Fokus, der letzten Konsequenz. Und dann kommen auch noch unglückliche Situationen dazu, wie vergebene Sitzer oder eben die Rot-Ausschlüsse. „Diese Situationen, die es für einen schwerer machen, führen auch dazu, dass man zu zweifeln beginnt, das Selbstvertrauen weg ist“, so Silberberger, der jetzt alle in die Pflicht nimmt: „Die Führungsspieler, die Jungen, jeden einzelnen. Wer am Platz steht, muss eine Führungsrolle ein- und auch annehmen.“

Am Sonntag um 14.30 Uhr zählt es

Die Chance zum Neustart inmitten „richtungsweisender Wochen“, wie sie Silberberger nennt, gibt es am Sonntag in Altach. „Um 14.30 zählt es. Wir sind gut beraten, gleich höchst fokussiert zu sein, ungemütliche Dinge zu vermeiden“, weiß der Trainer, der sich noch gerne an das 4:1 aus der Vorsaison im Schnabelholz erinnert: „Wir wissen, wer und was auf uns zukommt. Zehn Spieler von damals sind auch am Sonntag unsere Gegner. Auch Altach steht mit dem Rücken zur Wand, wird die gleichen Vorsätze wie wir haben. Es wird darum gehen, wer es einfach mehr will.“

Treffen will Sturmtank Giacomo Vrioni nach überstandener Verletzung mit Sicherheit gleich wieder.