Mitgliederversammlung: Neos bauen auf „Sparen im System“

Die kleinste Regierungspartei versammelt sich heute in Linz. Ein Stimmungstest für Beate Meinl-Reisinger als Parteichefin steht erst im kommenden Jahr an.

Bei einem Parteitag im Frühling will die SPÖ grundlegende Weichen für ihre Zukunft stellen, mit einer gewissen Unruhe schielt man dabei auf den Genesungsverlauf von Finanzminister Markus Marterbauer. Wesentlich entspannter kann am heutigen Samstag ein anderer Regierungspartner in seinen Parteitag gehen, der dort Mitgliederversammlung heißt: Die Neos kommen in Linz zusammen, um einen neuen Leitantrag zu beschließen und Organisatorisches zu erledigen.

Bei den Pinken findet eine solche Versammlung zumindest einmal jährlich statt, wobei der Parteivorsitz nur alle drei Jahre neu gewählt wird. Der erste große Stimmungstest für Parteichefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger seit dem Eintritt in die Koalition steht daher erst im kommenden Sommer an. Die heutige Veranstaltung kann die Parteispitze also vor allem nutzen, um die Werbetrommel für pinke Erfolge in der Dreierkoalition zu rühren.

„Sparen im System“ als zentrale Forderung

Neben Meinl-Reisinger werden auch Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Staatssekretär Josef Schellhorn Reden halten und die Basis daran erinnern, dass etwa mit dem „Chancenbonus“ Neos-Forderungen im Bildungsbereich umgesetzt wurden und eine Senkung der Lohnnebenkosten bereits für das Jahr 2028 budgetiert ist. Gleichzeitig soll „Sparen im System“ weiterhin eine pinke Kernforderung bleiben. Man fordert etwa, die Höhe von Politikergehältern an die Ergebnisse deren Arbeit zu knüpfen oder Kammerrücklagen zur Entlastung von Unternehmen heranzuziehen.

Nicht alles, was in der Dreierkoalition beschlossen wird, stößt auf pinke Gegenliebe. Im „Kurier“-Interview bezeichnete Meinl-Reisinger am Freitag die mit Oktober in Kraft getretene Paketabgabe als „echten Murks“, über dessen Abschaffung man nachdenken solle. In den vergangenen eineinhalb Jahren hatten einzelne Regierungsvorhaben immer wieder für Rumoren in der Partei gesorgt, etwa die Messenger-Überwachung, die der prominenten pinken Abgeordneten Stephanie Krisper Grund für einen Abschied aus der Politik war. Für Unruhe in der Partei hatte auch der Rauswurf des steirischen Abgeordneten und Neos-Mitgründer Veit Dengler gesorgt, nachdem dieser erst das Doppelbudget nicht mittrug und danach eine Klubsitzung heimlich aufgezeichnet haben soll.

Mitglieder stimmten für Regierungsbeteiligung

Mit großem Unmut aus der Basis scheint die Parteiführung bei der Versammlung am heutigen Samstag aber nicht zu rechnen. Nicht nur, weil die Neos im Gegensatz zu ihren größeren Regierungspartnern in den Umfragen einigermaßen stabil liegen, sondern auch, weil die Mitglieder ihrer Partei mit großer Mehrheit den Segen für den Eintritt in die Koalition gegeben haben: 94 Prozent stimmten bei der Versammlung im März 2025 für eine pinke Regierungsbeteiligung.