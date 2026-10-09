Drei Torhüterinnen, acht Abwehr- und 14 Offensivspielerinnen, vier Steirerinnen, drei aus Kärnten: Das ist Team Austria für die Frauen-WM im November.

Theresa Schafzahl (Seattle), Marja Linzbichler (Norwich Univ./USA), Lisa Schröfl (KSV Highlanders), Emma Mörtl (Sabres St. Pölten): Das sind die vier steirischen Eishockeyspielerinnen, die Österreich von 6. bis 16. November bei der erstmaligen A-WM-Teilnahme in Dänemark vertreten werden. Gegen die USA, Tschechien, die Schweiz und Deutschland sind auch die drei Kärntnerinnen in Diensten steirischer Klubs, Keeperin Anja Adamitsch, sowie die Stürmerinnen Lena Dauböck (beide KSV Highlanders) und Tamara Grascher (Graz99ers), mit von der Partie.

Teamchef Alexander Bröms setzt auf drei Goalies, acht Verteidigerinnen und 14 Stürmerinnen. Schröfl und Dauböck etwa kommen mit dem Selbstvertrauen, in der Vorsaison die Austrian Women‘s Hockey League, also quasi das Österreich-Finale der internationalen European Women‘s Hockey League, gewonnen zu haben. Schafzahl spielt indes in der besten Liga der Welt und gehört neben Kapitänin Anna Meixner, die aus Übersee zurück nach Schweden ging, zu den Topspielerinnen des Kaders.

© GEPA Hochveranlagt: Die Kärntner KSV-Spielerin Lena Dauböck

99ers-Offensiv-Frau Grascher (32) ist die absolute Routinierin im Team, Unterzahl-Spezialistin und starke Führungsspielerin. Seit 2006 schnürt sie im Oberhaus die Skates, mit Zürich wurde sie sogar Meisterin in der Schweiz. Ihre erste A-WM ist die insgesamt 13. Teilnahme an einer Eishockey-Weltmeisterschaft, das Eröffnungsspiel in Esbjerg am 6. November gegen die Tschechinnen wird ihr 60. WM-Spiel werden.

© GEPA Unterzahl-Spezialistin mit Führungsqualitäten: Die Klagenfurterin Tamara Grascher (Graz99ers)

Der Headcoach ist jedenfalls hoch euphorisch. Bröms: „Es wird so viel Spaß machen, mit Österreich gegen einige der besten Länder der Welt anzutreten – und genau das wollten wir. Niemand ist unschlagbar. Wir fahren nicht nach Dänemark, um zu verlieren und wieder eine Division abzusteigen. Wir fahren hin, weil wir glauben, dass wir Spiele gewinnen können.“