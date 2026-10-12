Kellereinbrüche nehmen zu: Die Tageszeit spielt kaum eine Rolle

737 Mal wurde 2025 in steirische Keller eingebrochen, österreichweit kam es zu einem Anstieg von acht Prozent. Von Tageslicht lassen sich Täter nicht beirren.

Mit dem Herbst legt sich die Dunkelheit schneller und länger über die Steiermark. Die finsteren Jahreszeiten sind gleichzeitig auch ein gefundenes Fressen für Einbrecher. Neun Prozent der Haushalte in Österreich waren laut einer Befragung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) von Einbrüchen oder Einbruchsversuchen betroffen. Auffällig ist, dass vermehrt eher in Keller als in den Wohnraum eingedrungen wird. Österreichweit wurde in 41 Prozent der erhobenen Fälle in den Keller oder die Garage der Betroffenen eingebrochen, elf Prozent fielen auf Kellerabteile.

Auch in der Steiermark ist im Vergleich zu vergangenen Jahren ein Anstieg bei Kellereinbrüchen zu bemerken. Das zeigen die Zahlen, die die Landespolizeidirektion der Kleinen Zeitung auf Nachfrage vorlegte. Kam es 2023 gesamt noch zu 613 Kellereinbrüchen oder -einbruchsversuchen, waren es 2025 bereits insgesamt 737. Immer aufgeklärt werden können die Einbrüche nicht, 2025 waren es 69. Interessant: Tageslicht hält Täter kaum von Einbrüchen ab, laut Polizei habe die Tages- und Nachtzeit kaum Auswirkungen auf die Zahl der Einbrüche. „Eingebrochen wird über den ganzen Tag hinweg“, so Fritz Grundnig, Polizeisprecher.

© KFV/APA-Fotoservice/Schedl Armin Kaltenegger, KFV-Fachbereich Eigentumsschutz

„Wollen Konfrontation vermeiden“

Dennoch sei die Dämmerung ein zusätzlicher Ansporn für Einbrecher, so Armin Kaltenegger, Leiter des Fachbereichs Eigentumsschutz im KFV. „Wie wir aus Täterbefragungen wissen, gibt es sogar Einbrecher, die überhaupt nicht in Wohnräume einbrechen, weil sie keinesfalls Menschen antreffen wollen und jede Konfrontation vermeiden.“ Manche Täter würden laut Kaltenegger demnach ihr Vorgehen auch bewusst auf weniger gesicherte, gemeinschaftlich genutzte Kellerräumlichkeiten ausrichten, um das Entdeckungsrisiko zu minimieren.

Österreichweit zeigt sich in der polizeilichen Kriminalstatistik: Die Einbrüche in Wohnräumen inklusive angezeigter Einbruchsversuche sind im Vorjahr um rund zwei Prozent auf 6.828 Fälle gesunken, während es bei Kellereinbrüchen ein Plus von acht Prozent verzeichnet wird – in ganzen Zahlen sind das insgesamt 10.139 Fälle.

Kellerabteile oft nicht einbruchssicher

Polizei und KFV geben aus diesem Grund Tipps, wie sich Haushalte vor Einbrüchen schützen können. Wertvolle Gegenstände sollten demnach nicht im Keller gelagert werden. Vor allem in Mehrparteienhäusern sind Kellerabteile durch die Bauart meist nicht einbruchssicher, wie das Bundeskriminalamt erklärt. Zugänge sollten außerdem konsequent versperrt werden und Kellerfenster geschlossen gehalten werden. Fahrräder sollten auch in Kellerabteilen zusätzlich gesichert werden.

Tipps zum Schutz vor Kellereinbrüchen Wertvolle Sachen nicht im Keller lagern

Keller- und Fahrradabstellräume sollten von außen nicht einsehbar sein

Zugänge konsequent versperren

Fahrräder im Keller zusätzlich sichern

Dunkle Zugänge ausleuchten

Kameras als Ergänzung nutzen

Bei Abwesenheit sollte ein Haus bewohnt wirken

Regelmäßige Kontrollgänge

Eigentum dokumentieren Mehr Tipps finden Sie auf der Seite des Bundeskriminalamts.

Sollte es dennoch zu einem Einbruch kommen, sollte der Tatort keinesfalls betreten werden, so das Bundeskriminalamt, „um keine Spuren zu verwischen“. Wird ein Einbruch festgestellt, sollte sofort die Polizei unter 133 verständigt werden. Falls ein Täter während eines Einbruchs angetroffen wird, sollte diesem die Flucht ermöglicht werden. Bestenfalls merkt man sich eine Personenbeschreibung und die Fluchtrichtung.