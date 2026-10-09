Gralla: Südsteirische Kult-Disco meldet Insolvenz an

Die NiteFlight GmbH rund um Gernot Krobath meldete am Freitag ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung an. 18 Dienstnehmer sind betroffen.

Die Discothek „Niteflight“ in Gralla bei Leibnitz: Ein Hotspot im südsteirischen Nachtleben

Die Maturaballsaison in der Südweststeiermark startet gerade erst und das beliebte Übergangslokal - die südsteirische Kult-Diskothek - „NiteFlight“ meldet Insolvenz an. Genauer gesagt hat das Unternehmen rund um Gernot Krobath beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt.

Die Gesamtverbindlichkeiten belaufen sich laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) und Kreditschutzverband von 1870 (KSV) auf rund 347.500 Euro, dazu gäbe es Aktiva in Höhe von 46.000 Euro. Der AKV berichtet von einem Betriebsvermögen in Höhe von rund 108.500 Euro.

Gründe für die wirtschaftliche Krise sind laut den Verbänden Umsatzrückgang, gestiegene Kosten für Personal, Energie, Waren und Lieferanten, standortbedingte Beeinträchtigungen durch Straßenbau- und Umgestaltungsmaßnahmen und rechtliche Aufwendungen.

18 Dienstnehmer betroffen

„Schon seit Jahresanfang gab es Baustellen ums Gelände herum und Umgestaltungsmaßnahmen am Außenareal. All das hat die Zufahrten und Wege zum Lokal gestört und damit auch den Betrieb“, gibt Geschäftsführer Gernot Krobath Auskunft.

Das „Niteflight“ habe weiterhin geöffnet, geplant ist eine Fortführung des Unternehmens. 18 Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen. Als Sanierungsverwalterin wurde Regina Schedlberger bestellt. „Sie wird nunmehr zu prüfen haben, ob eine Fortführung im Interesse der Gläubiger liegt und der vorgelegte Sanierungsplan eingehalten werden kann“, so René Jonke, Leiter Region Süd KSV.

Den Insolvenzgläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 30 Prozent angeboten. Die erste Gläubigerversammlung findet am 3. November statt.