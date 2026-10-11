Kein Sandwich für Oasis-Star: TV-Koch Jamie Oliver ließ ihn abblitzen
Wer mit wem und wo? Auch in dieser Woche sorgten Stars und Sternchen wieder für Gesprächsstoff. Wir blicken zurück und haben für Sie die wichtigsten Nachrichten der Woche!
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In aller Kürze:
- Aufsteiger der Woche: Dakota Johnson ist Hollywoods kühlstes Sexsymbol
- Aufreger der Woche: Shakira und Ex-Partner Piqué streiten vor Gericht
- Geburtstagskind der Woche: Endlich 18! Presley-Zwillinge sorgen mit neuen Fotos für Begeisterung
- Auftritt der Woche: Jessica Biel feiert Film-Debüt von Sohn Silas (11)
Ö3-Moderator Philipp Hansa überrascht: „Ich hätte alles gemacht“
Philipp Hansa spricht offen über seine Ziele und seinen Anfang als Moderator. Bald ist Philipp Hansa allerdings nicht als Moderator der Ö3-Morningshow zu hören, sondern als Paprika - als Vampir Paprika. Wie es dazu kam?
„Die Bergretter“-Schauspieler steigt nach 17 Jahren aus
Der Schauspieler Heinz Marecek (81) verlässt „Die Bergretter“ und für die Fans wird es ein emotionaler Abschied. „Aus dramaturgischen Gründen geht die Geschichte der Rolle Franz Marthaler in der neuen Staffel ‚Die Bergretter‘ zu Ende“, heißt es vom ZDF.
Prinz Harry über Depressionen: „Hatte das Gefühl, ohne Adrenalin nicht zu funktionieren“
In einer neuen Video-Serie spricht Prinz Harry über depressive Phasen, die Trauer um Mutter Diana und seinen damals falschen Umgang mit psychischen Ausnahmesituationen.
TV-Moderatorin im Babyglück: Laura Wontorra überrascht mit Schwangerschaft
Die beiden Sport-Moderatoren Laura Wontorra und Riccardo Basile werden erstmals Eltern. Der erste Spross des Paares soll im Frühjahr 2027 zur Welt kommen.
Mia Goth reichte Scheidung von Shia LaBeouf ein
Die Schauspielerin beantragte auch alleiniges Sorgerecht für die gemeinsame Tochter. Goth und LaBeouf lernten sich 2012 an einem Filmset kennen und lieben.
Andreas Gabalier spricht offen über „Supergau“
Der Volksmusiker hatte in den vergangenen vier Jahren Schwierigkeiten. Nun hat er seit Anfang 2026 wieder vermehrt Zeit und Inspiration für neue Lieder gefunden.
Sandwich-Gate: Starkoch Jamie Oliver ließ Liam Gallagher abblitzen
Vor einigen Jahren wohnten Jamie Oliver und LIam Gallagher in der gleichen Nachbarschaft. Nach einem Bar-Besuch soll der betrunkene Sänger vor Olivers Tür lautstark nach einem Sandwich verlangt haben.
Amira Aly: So lange nimmt sich Partner Christian Düren eine Babypause
Christian Düren, der Lebensgefährte der Kärntner Moderatorin, will sich eine dreieinhalbmonatige Babypause nehmen, um Amira Aly nach der Geburt zu unterstützen.
Norwegens neue Königin: So geht es für Mette-Marit weiter
Nach dem Tod von Harald V. sitzt nun Haakon VIII. am norwegischen Thron. Seine Ehefrau, Mette-Marit, wird ihn gesundheitsbedingt noch länger nicht bei offiziellen Terminen unterstützen können.
Matthew McConaughey will Pasta aus Istrien als sein letztes Gericht
Für seine letzte Mahlzeit hat Hollywoodstar Matthew McConaughey ganz besondere Wünsche. Darunter ist auch ein Pastagericht aus Kroatien.
Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende!