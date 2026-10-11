Kein Sandwich für Oasis-Star: TV-Koch Jamie Oliver ließ ihn abblitzen

Wer mit wem und wo? Auch in dieser Woche sorgten Stars und Sternchen wieder für Gesprächsstoff. Wir blicken zurück und haben für Sie die wichtigsten Nachrichten der Woche!

Sie wollen den neuesten Klatsch und Tratsch aus Hollywood nicht verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Promi-Newsletter „Stargeflüster“.

In aller Kürze:

Philipp Hansa spricht offen über seine Ziele und seinen Anfang als Moderator. Bald ist Philipp Hansa allerdings nicht als Moderator der Ö3-Morningshow zu hören, sondern als Paprika - als Vampir Paprika. Wie es dazu kam?

Der Schauspieler Heinz Marecek (81) verlässt „ Die Bergretter“ und für die Fans wird es ein emotionaler Abschied. „Aus dramaturgischen Gründen geht die Geschichte der Rolle Franz Marthaler in der neuen Staffel ‚Die Bergretter‘ zu Ende“, heißt es vom ZDF.

In einer neuen Video-Serie spricht Prinz Harry über depressive Phasen, die Trauer um Mutter Diana und seinen damals falschen Umgang mit psychischen Ausnahmesituationen.

Die beiden Sport-Moderatoren Laura Wontorra und Riccardo Basile werden erstmals Eltern. Der erste Spross des Paares soll im Frühjahr 2027 zur Welt kommen.

Die Schauspielerin beantragte auch alleiniges Sorgerecht für die gemeinsame Tochter. Goth und LaBeouf lernten sich 2012 an einem Filmset kennen und lieben.

Der Volksmusiker hatte in den vergangenen vier Jahren Schwierigkeiten. Nun hat er seit Anfang 2026 wieder vermehrt Zeit und Inspiration für neue Lieder gefunden.

© Christoph Kleinsasser Andreas Gabalier ist bald wieder zu hören

Vor einigen Jahren wohnten Jamie Oliver und LIam Gallagher in der gleichen Nachbarschaft. Nach einem Bar-Besuch soll der betrunkene Sänger vor Olivers Tür lautstark nach einem Sandwich verlangt haben.

© IMAGO/Oliver Langel Jamie Oliver

Christian Düren, der Lebensgefährte der Kärntner Moderatorin, will sich eine dreieinhalbmonatige Babypause nehmen, um Amira Aly nach der Geburt zu unterstützen.

Nach dem Tod von Harald V. sitzt nun Haakon VIII. am norwegischen Thron. Seine Ehefrau, Mette-Marit, wird ihn gesundheitsbedingt noch länger nicht bei offiziellen Terminen unterstützen können.

Für seine letzte Mahlzeit hat Hollywoodstar Matthew McConaughey ganz besondere Wünsche. Darunter ist auch ein Pastagericht aus Kroatien.

Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende!