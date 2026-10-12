Knapp 120 Menschen in der Steiermark leben mit der Diagnose ALS. Carina Bloder und Thomas Seifert-Held wollen mit Netzwerk Anlaufstellen für Betroffene bündeln.

Wer an einer unheilbaren Krankheit leidet, sucht oft Gleichgesinnte. In Menschen mit ähnlicher Geschichte finden Betroffene nicht nur emotionale Stütze, sondern gleichzeitig auch einen Ort für Wissensaustausch und das Teilen von Erfahrungen. Bis vor Kurzem suchten an ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) erkrankte Steirerinnen und Steirer vergeblich nach einem solchen Netzwerk. Eine Lücke, die nun von Carina Bloder und Thomas Seifert-Held geschlossen wurde.

Gemeinsam hoben die Steirerin und der gebürtige Deutsche das erste ALS-Netzwerk in der Steiermark aus der Taufe. Mit der Diagnose ändert sich der Alltag der Erkrankten maßgeblich, so Bloder. „Vorher mussten sich die Betroffenen Informationen mühsam an unterschiedlichen Stellen zusammensuchen, unser Ziel ist, das notwendige Wissen zu Anlaufstellen für Behandlungen, Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten zu bündeln, um das Leben mit der unheilbaren Krankheit zu erleichtern.“ Den Funken für das Netzwerk legte tatsächlich ein Kunde Bloders, Neurologe Wolfgang Franthal. 2025 wurde bei dem Steirer ALS diagnostiziert. Daraufhin suchte er Bloder als langjährige Leiterin der Beratungsstelle „LifeTool“ auf, die Menschen ohne Lautsprache hilft, passende Hilfsmittel zur Kommunikation abseits der Sprache zu finden.

Unser Ziel ist, das notwendige Wissen zu Anlaufstellen für Behandlungen, Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten zu bündeln. — Carina Bloder

Der letzte Puzzle-Stein

„Er hatte so viele unbeantwortete Fragen zur Erkrankung, das hat in mir die Motivation geweckt, einen Ort für Informationsaustausch zu schaffen.“ Am 10. Oktober 2025 fand das erste kleine Treffen statt, ein Jahr später, am 14. Oktober 2026, kann nun schon zum dritten Treffen im Geriatrischen Gesundheitszentrum in Graz geladen werden. „Von 16 bis 19 Uhr“, ergänzt Bloder.

Mit Franthal verbindet auch Netzwerk-Mitbegründer Seifert-Held eine persönliche Geschichte, der berufliche Werdegang ließ die Wege der beiden Ärzte kreuzen. „ALS ist ein Teil meiner Arbeit in der Neurologie und hat mich schon länger beschäftigt. Ein Anruf von Wolfgang war dann der letzte Puzzle-Stein, durch den wir dann für das Netzwerk zusammenfanden.“ Im August 2026 war es dann offiziell soweit.

ALS-Netzwerk Steiermark 116 von ALS Betroffene wurden 2023 steiermarkweit registriert, 40 Personen wurden neu mit der Erkrankung diagnostiziert. Im August 2026 wurde der Verein offiziell aus der Taufe gehoben, das nächste Treffen findet am 14. Oktober von 16 bis 19 Uhr im GGZ statt. Informationen gibt es unter der Mail-Adresse alsnetzwerk@diakoniewerk.at

Es ist eine Herzensangelegenheit für den Neurologen und die „LifeTool“-Leiterin, sagen die beiden. „Die Geschichten der Menschen berühren mich jedes Mal aufs Neue“, so Bloder. „Vor allem, weil es im Moment keine Aussichten auf Heilung gibt und die Möglichkeiten der Behandlung gering sind“, ergänzt Seifert-Held. Beide führen das Netzwerk ehrenamtlich, der Verein wird durch Spenden finanziert.