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Gamsbutterschnitzerl: Wild auf den Klassiker
Das klassische Butterschnitzerl bekommt wilde Konkurrenz. Statt Kalb kommt beim Trautentalwirt Gams in die Pfanne, dazu gesellt sich ein cremiges Kürbis-Selleriepüree.
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
Gamsbutterschnitzerl
- 500 g Gams-Faschiertes
- 2 Stk Eier
- 50 g Knödelbrot (oder alte Semmeln)
- 40 g Schlagobers
- Salz, Pfeffer
- Muskatnuss
- Petersilie, Liebstöckel
- 50 g Brösel
- Brösel zum Wenden
- Öl und Butter zum Braten
Das Knödelbrot in der Sahne einweichen.
Das Gams-Faschierte mit allen Zutaten vermengen und würzen.
Kleine Laibchen formen und in Öl und Butter braten.
Kürbis-Selleriepüree
- 400 g Sellerie
- 200 g Hokkaidokürbis
- 300 ml Schlagobers
- Kümmel gemahlen
- Koriander gemahlen
- Salz, Muskatnuss
Alle Zutaten miteinander weichkochen und ohne Flüssigkeit fein mixen. Abschmecken.