Gamsbutterschnitzerl: Wild auf den Klassiker

Das klassische Butterschnitzerl bekommt wilde Konkurrenz. Statt Kalb kommt beim Trautentalwirt Gams in die Pfanne, dazu gesellt sich ein cremiges Kürbis-Selleriepüree.

© Stefan Pajman

Georg Hoffelner Themenlead Kulinarik

vor 22 Minuten 10. Oktober 2026 um 03:00 Wildtiere Kulinarik