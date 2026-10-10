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Gamsbutterschnitzerl: Wild auf den Klassiker

Das klassische Butterschnitzerl bekommt wilde Konkurrenz. Statt Kalb kommt beim Trautentalwirt Gams in die Pfanne, dazu gesellt sich ein cremiges Kürbis-Selleriepüree.

© Stefan Pajman
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
WildtiereKulinarik

Gamsbutterschnitzerl

  • 500 g Gams-Faschiertes
  • 2 Stk Eier
  • 50 g Knödelbrot (oder alte Semmeln)
  • 40 g Schlagobers
  • Salz, Pfeffer
  • Muskatnuss
  • Petersilie, Liebstöckel
  • 50 g Brösel
  • Brösel zum Wenden
  • Öl und Butter zum Braten

Das Knödelbrot in der Sahne einweichen.

Das Gams-Faschierte mit allen Zutaten vermengen und würzen.

Kleine Laibchen formen und in Öl und Butter braten.

Kürbis-Selleriepüree

  • 400 g Sellerie
  • 200 g Hokkaidokürbis
  • 300 ml Schlagobers
  • Kümmel gemahlen
  • Koriander gemahlen
  • Salz, Muskatnuss

Alle Zutaten miteinander weichkochen und ohne Flüssigkeit fein mixen. Abschmecken.