Die Knappenberger Straße wird umfangreich saniert

In der Woche ab dem 12. Oktober wird die Knappenberger Straße in der Gemeinde Hüttenberg in zwei Schritten saniert. Vor Ort wird es eine Umleitung geben.

Auf der L90 Knappenberger Straße starten in der nächsten Woche umfangreiche Sanierungsarbeiten. In zwei Bereichen rund um Knappenberg weist die Fahrbahn erhebliche Schäden auf. „Die L90 ist eine wichtige Verbindung für Knappenberg und die umliegenden Ortschaften. Mit der Sanierung bringen wir zwei stark beanspruchte Abschnitte wieder in einen ordentlichen und verkehrssicheren Zustand“, betont Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

Die Arbeiten erfolgen in zwei Bauteilen: Der erste Abschnitt beginnt, von der B92 kommend, vor Knappenberg und erstreckt sich über rund 1,5 Kilometer. Das Straßenbaureferat des Landes investiert dafür rund 330.000 Euro. Der zweite Bauteil umfasst einen knapp 300 Meter langen Abschnitt oberhalb von Hüttenberg. Hier wird die bestehende Deckschicht abgefräst und anschließend neu asphaltiert. Bei Bedarf werden zusätzlich schadhafte Stellen ausgebessert. In diesem Abschnitt fließen weitere 50.000 Euro aus dem Straßenbaureferat.

Umleitung wird eingerichtet

Während der Arbeiten ist der erste Abschnitt für rund zehn Tage gesperrt. Eine entsprechende Umleitung wird vor Ort eingerichtet. Im zweiten Bauteil kann der Verkehr während der Bauzeit einspurig geführt werden. Bis Ende November sollen sämtliche Arbeiten abgeschlossen sein. „Gerade im ländlichen Raum sind gut erhaltene Straßen wichtige Lebensadern. Deshalb investieren wir laufend in ihre Erhaltung und stellen sicher, dass unsere Regionen auch künftig gut und sicher erreichbar bleiben“, meint Gruber abschließend.