Investoren und Betreiber für geplantes Datacenter gesucht

Bis spätestens 2030 soll in Federaun bei Villach ein großes Datacenter mit bis zu 100 MW Leistung stehen. Noch sind freilich viele Fragen offen.

Ende 2029 oder spätestens 2030 soll es so weit sein: In Villach-Federaun soll dort, wo ein geplantes Logistikzentrum am Widerstand einer Bürgerinitiative scheiterte, ein großes Datacenter entstehen – wir berichteten. Hinter dem Projekt steht dasselbe Unternehmen, das sich als Logistikentwickler einen Namen machte: DLH Austria, ein Unternehmen der deutschen Zech-Gruppe. DLH-Geschäftsführer Christian Vogt spricht von einem „sehr interessanten Standort“, der bereits intensiv in Bezug auf Gefahrenpotenziale unter die Lupe genommen worden sei – und positiv beurteilt worden sei. Ein Thema sei der Hochwasserschutz. Der Standort in Villach sei der vielversprechendste von ursprünglich drei möglichen Standorten in Österreich gewesen – vor Wien und dem Burgenland.

Auf sechs Hektar Fläche soll das Groß-Rechenzentrum mit 100 MW Leistung entstehen, die Fläche ist bereits für einen Industriebetrieb gewidmet. Der Halbleiter-Standort Villach sei dafür „prädestiniert“, betont Vogt. Aufgrund der hohen Technologie-Kompetenz gebe es potenzielle Arbeitskräfte und Subunternehmen, die für den Betrieb nötig seien. „Es wird eine große Wertschöpfung für die Region und viele Arbeitsplätze geben.“

„So ein Datacenter ist nicht günstig“

Unklar ist, wer das Datacenter finanziert und betreibt. Die DLH suche bereits intensiv nach Investoren, zuletzt bei einer großen Immobilien-Fachmesse in München, der Expo Real. Man wolle und werde das Projekt nicht alleine finanzieren, so Vogt. Auch betreiben werde man das Datacenter nicht selbst: „Das ist nicht unser Unternehmensziel“, stellt er klar. „Vernünftige Kostenschätzung“ – der Villacher Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) sprach von mindestens 500 Millionen Euro – gebe es daher noch keine: „So ein Datacenter ist nicht günstig – es wäre verfrüht, Zahlen zu nennen.“

Nicht die ganz prominente Gegend

Das Interesse möglicher Geldgeber und Betreiber sei vorhanden: „Wir haben schon sehr viele Gespräche geführt und sind sehr optimistisch.“ Absichtserklärung – einen sogenannten Letter of Intent (LOI) – gebe es noch keine. Vogt bekräftigt, dass es „nicht das Ziel“ sei, ein „Hyperscale-Rechenzentrum“ wie etwa jenes von Google in Kronstorf zu bauen. „Aber KI lässt sich nicht ganz verhindern.“ Wenn man ein Datacenter errichte, müsse man das „größer andenken“, so Vogt. Villach sei im Konzert der Großen in Europa „nicht die ganz prominente Gegend“, räumt er ein, als Standort für Datacenter aber immerhin „in der zweiten Reihe“.

© Jandl/KLZ DLH-Österreich-Geschäftsführer Christian Vogt: „Wir haben uns ein ehrgeiziges Ziel gesetzt und arbeiten hart daran.“

Woher der Strom kommen soll

Vogt streicht den „ökologischen Aspekt“ des geplanten Datacenters hervor. Die von den Servern produzierte Abwärme soll für Fernwärme in Villach und Gewächshäuser genutzt werden. Es braucht aber auch Unmengen an Strom: Der Kelag habe man bereits einen Planungsauftrag für die Strominfrastruktur erteilt. Auf Nachfrage erklärt man beim Landesenergieversorger, dass sich diese Betriebsansiedlung derzeit in der Planungs- und Prüfungsphase befinde. Die Stromversorgung von Betrieben dieser Größenordnung erfolge „auch nicht ausschließlich aus regionalen Erzeugungsanlagen“, so eine Sprecherin. Die Kärnten Netz prüfe aktuell die technischen Voraussetzungen für einen sicheren und leistungsfähigen Netzanschluss.

„Aus einer Vision ist eine Mission geworden“, meint Vogt. Der Zeitplan, den sich der österreichische DLH-Chef vornimmt, ist jedenfalls straff: „Wir haben uns ein ehrgeiziges Ziel gesetzt und arbeiten hart daran.“