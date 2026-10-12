Zu 100 Prozent die Nase voll

Heute beginnt die „Aktionswoche für den Rechtsstaat“ von Richterinnen und Staatsanwälten. In der Justiz gärt es, und das sollte uns nicht egal sein.

Richterinnen und Staatsanwälte sind nicht als besonders aufwieglerisch bekannt. Kritik am System ist aus diesen Kreisen eher verklausuliert zu erwarten. Und doch bricht plötzlich so etwas wie Aktionismus aus – eine „Aktionswoche für den Rechtsstaat“, in der auf den Personalmangel und die Überlastung in der Justiz hingewiesen wird, indem man eine Woche lang (fast) nichts tut.

Zumindest gibt es in dieser Woche keine aufschiebbaren Verhandlungen, keine Enderledigungen, keine Termine für Amtstage. Da sollten in den politischen Büros die Warnlichter blinken. Und auch uns sollte es nicht egal sein – ob wir jetzt Rechtssuchende sind oder Angeklagte oder Beklagte, die ein Recht auf eine schnelle Verhandlung haben, oder ob wir dringend eine Entscheidung über z.B. eine Obsorge brauchen...

Dass sich die überlastete Justizwache mit Dienststellenversammlungen in ihren überbelegten Justizanstalten anhängt, lenkt den Blick zusätzlich auf Probleme, die wir seit Jahren gerne hinter hohen Mauern versteckt wissen. Bis zum nächsten gewaltsamen Vorfall oder dem nächsten „Skandal hinter Gittern“. Dann kommt das nächste Maßnahmenpaket, das ungeöffnet in einer Ecke liegen bleibt.

Man liefere 12 Monate Rechtsstaat und habe nur Ressourcen für zehn, heißt es plakativ in der Aktionswoche. In anderen Worten: Die Justiz hat 100 Prozent ihrer vorgesehenen Arbeit für heuer schon geleistet. Weitere 20 Prozent erbringen die Juristen zusätzlich und quasi gratis bis Jahresende. Bundesweit fehlen Planstellen für 250 Richterinnen und Richter und 70 in den Staatsanwaltschaften. Allein im Sprengel des Oberlandesgerichtes Graz – also Kärnten und Steiermark – fehlen 32 Richter. Die Auslastung der Bezirks- und Landesgerichte liegt hier bei 112 Prozent, Tendenz steigend.

Die Justizministerin ist angesichts des Einsparungsdrucks schon froh, dass keine Planstellen gestrichen wurden. So billig geben wird es schon, wenn es um unser Recht geht. Indessen quälen sich Richterinnen durch ellenlange Eingaben, die jeder mit KI in Minuten erstellen kann. Und Staatsanwälte werden mit immer neuen Aufgaben zugeschüttet. Ach ja, und Politiker und Boulevard fordern wieder „strengere Strafen“ – diesmal gerade anlassbezogen für Kinderschänder. Ja, eh.

Warum sollte man trotzdem optimistisch sein, dass der Protest fruchtet? Nach längerem Nachdenken fällt einem da nur die Hoffnung ein, dass Politikern und Bürgern der Rechtsstaat nicht ganz wurscht sein kann. Wir haben schließlich Jahrhunderte gebraucht, um da hin zu kommen, wo wir sind. Schleichender Rückschritt kann kein Ziel sein. Aber das ist vielleicht zu optimistisch: Mit Richter-Planstellen und „Geld für Häfenbrüder“ wird keiner die nächsten Wahlen gewinnen.

Was wäre also Plan B? Die Aktionswoche müsse keine einmalige Aktion sein, sagt der Präsident der Richtervereinigung. Klingt gar nicht verklausuliert.