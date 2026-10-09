Das Lazarett der Grazer beginnt sich vor dem Kampf mit den „Drachen“ zu lichten

Am Freitag empfangen die Graz99ers die „Drachen“ von Olimpija Ljubljana (18.30 Uhr) in der Merkur Eishalle.

Die Frage, was denn mit dem Meister los sei, wird des Öfteren an Sportdirektor Philipp Pinter herangetragen. Das ist nicht verwunderlich, lässt doch der Blick auf die Ergebnisse in der Liga und die Champions Hockey League, in der es jüngst die fünfte Niederlage im ebenso vielten Spiel gesetzt hat, nicht gerade frohlocken. „Der Meister kämpft mit vielen Verletzten. Wir sind gerade gefordert“, sagt der Sportdirektor der 99ers. Marcus Vela und Kevin Roy sind am Freitag zwar wieder dabei, doch im Bunker wartet ein hartes Los: Die „Drachen“ von Olimpija Ljubljana (18.30 Uhr), die Pinter zu den großen Favoriten zählt, sind zu Gast. Die Einsätze von Paul Huber und Clay Hanus sind fraglich. Dass die Stimmung trotz der hohen Belastung und der Niederlage gut sei, beteuert Pinter. „Und wenn sie angeknackst ist, ist es unsere Aufgabe als Betreuer, wieder positive Energie hineinzubringen.“

Die viele Eiszeit einzelner Spieler schlägt sich im Energielevel und damit im Spiel nieder. Strafen häufen sich und erzeugen zusätzlichen Druck. „Oft sind wir einen Schritt zu spät, und auch die Disziplin ist in solchen Situationen ein Thema“, sagt Pinter, der nach einem arrivierten Verteidiger Ausschau hält. Einen Meisterbonus hatten die Grazer nicht, der sei mit dem Abgang der starken Verteidiger und Lukas Haudums verflogen gewesen. „Die vielen Eiszeiten einzelner, gepaart mit dem Qualitätsverlust, haben es nicht einfach gemacht. Wir sind auch vom Erfolg getrieben und sauer, wenn wir verlieren, aber wir müssen auch einen gewissen Weitblick haben, und einige Spieler waren gezwungen, einen ganz großen Schritt zu machen, und das haben einige auch getan“, sagt Pinter und zählt Max Kirchebner, Jakob Lippitsch oder Jonas Dobnig auf.

Dass einige Spieler noch wachsen müssen, um in der Königsliga reüssieren zu können, ist außer Frage. Doch zeigte der internationale Bewerb nicht nur technische Lernfelder auf. „Sie haben gesehen, welche Resilienz, welche Widerstandsfähigkeit man als Eishockeyspieler auf dem Feld braucht“, sagt Trainer Dan Lacroix, „sie haben gesehen, dass es nicht nur den ersten Einsatz in den Zweikämpfen braucht, sondern einen zweiten und dritten. Das betrifft hauptsächlich unsere jungen Spieler. Denn wenn du nicht nachsetzen kannst, dann gewinnst du keine Meisterschaft. Wir müssen da noch viel lernen und uns entwickeln. Das ist ein Prozess, der seine Zeit braucht. Es ist nicht selbstverständlich, dass junge Spieler diese Widerstandskraft haben, wenn sie 20, 21, 22 Jahre alt sind.“ Er erklärt, dass Josh Currie, Kevin Conley, Nick Swaney oder Frank Hora es nicht „alleine richten können. Wir spielen hart, obwohl wir auf viele Spieler verzichten müssen, und ich bin optimistisch, dass wir bald wieder einigermaßen komplett sein werden.“ Ole Bjørgvik-Holm könnte bald zurück sein, bei Nico Brunner und Tim Harnisch stehen die Zeichen auch schon auf Comeback.