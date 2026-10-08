Villacher Krieger! VSV-Stürmer trägt Namen eines Apachenhäuptlings

Elias Jeronimo Wallenta (27) ist beim VSV heuer voll in Fahrt gekommen. Seine Mentalität passt perfekt zum VSV. Wie auch sein zweiter Vorname.

Im 19. Jahrhundert wirkte Medizinmann Geronimo als bedeutsamer Kriegshäuptling bei den Chiricahua-Apachen in Nordamerika. Seinen Namen soll er in einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit mexikanischen Streitkräften erhalten haben, die auf der Flucht zum Heiligen Hieronymus (spanisch: Jeronimo) beteten. Geronimo behielt es sich vor, sich ab nun selbst so zu nennen.

Bis heute steht der Name für Widerstandsfähigkeit und Kampfgeist. Und in der spanischen Schreibweise trägt ihn heute u. a. ein VSV-Stürmer: Elias Jeronimo Wallenta. „Meine Mama hat sich wohl gedacht: Kämpfer oder Krieger passt gut. Der wird mal so einer“, sagt Wallenta lachend. Und so passt der flinke Stürmer mit dem strammen Schuss auch perfekt zum VSV. Ein Vorarlberger mit „blauem Bluat“ könnte man sagen. „Ja, irgendwas dürfte schon dran sein. Ich kann mich damit auch gut identifizieren, habe sogar ein Tattoo vom Apachenhäuptling“, verrät Wallenta.

Der 27-Jährige befindet sich aktuell in der fünften Saison beim VSV. Und hat bislang allen Widerständen getrotzt, sich stetig entwickelt. So weit, dass er nun auch in Villachs Top-Angriffslinie mit Joel Teasdale (5 Scorerpunkte) und Kevin Hancock (6) aufläuft, bislang drei Tore und einen Assist verbuchte. „Ich bin momentan sehr zufrieden, erhalte viel Eiszeit und Vertrauen und denke, dass ich es aktuell gut zurückzahlen kann. Auch im Powerplay habe ich das Vergnügen“, sagt Wallenta, der jetzt in „Ovi‘s Office“ (Owetschkins Büro) spielt. Die Rede ist von der linken „half wall“ bzw. dem linken Bullykreis vor dem Tor. Weil Superstar Alexander Owetschkin genau dort im Powerplay gnadenlos ist, genießt dieser Bereich Weltruhm.

WM-Traum? Im Moment zählt für Wallenta nur der VSV

Zu Weltruhm hat es Wallenta zwar noch nicht gebracht, mit starken Leistungen macht er aber auf sich aufmerksam. Sicher auch bei Teamchef Roger Bader im Hinblick auf die nächste WM. „Ich bin aber nicht zu verkopft, denke von Spiel zu Spiel. Im Moment fühle ich mich aber sehr gut“, weiß Wallenta, der am Freitag daheim auf Bozen trifft: „Wie immer ein harter Gegner, defensiv stabil, vorne gefährlich.“