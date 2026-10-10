Die Nockis bringen „Schwarzen Sand von Santa Cruz“ nach Bärnbach

Veranstalter Markus Kern holt die Schlagerband von Friedl Würcher am 24. Oktober in die Weststeiermark. Karten für das Konzert sind noch erhältlich.

„Es wird eine Schlagernacht der Superlative“, meint Veranstalter Markus Kern vom Landcafé in Afling. Er holt am Samstag, den 24. Oktober, die beliebte Schlagerband „Die Nockis“ mit Sänger Friedl Würcher nach Bärnbach in die Sporthalle. Die Kärntner Kultband wird ein zweistündiges Konzert geben und alle ihre alten und neuen Hits spielen, darunter „Schwarzer Sand von Santa Cruz“, „Jenny, Jenny“ oder „Und über Rhodos küss ich dich“. Die Sporthalle wird für das Konzert in ein besonderes Ambiente getaucht und mit Sesseln und Tischen ausgestattet. „Es gilt freie Platzwahl“, betont Kern.

Einlass ist ab 17 Uhr, im Vorprogramm werden Schlagersänger Helmut Hussler, die Gruppe Krainersound sowie Ligist 3 für Stimmung sorgen. Karten für das große Konzert gibt es telefonisch unter Tel. 0664-913 72 10 sowie bei den Vorverkaufsstellen. Das sind die Sparkassen und die Raiffeisenbanken in Bärnbach und Köflach, der Nah&Frisch-Markt in Maria Lankowitz sowie das Café HoPo im Einkaufszentrum in Rosental an der Kainach.