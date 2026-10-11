Pensionist Peter Kaiser: „Gott sei Dank machte das Michael Häupl“

Seit einem halben Jahr ist Peter Kaiser Pensionist. Wobei er kurzfristig fast wieder Teil des politischen Betriebs geworden wäre.

Er steht später auf, kommt früher ins Bett und sportelt nun bei Tageslicht: Das ist das neue Leben des Peter Kaiser. 13 Jahre war er Kärntner Landeshauptmann, seit einem halben Jahr ist Pensionist.

Wobei: Vor einer Woche war er kurzzeitig wieder mitten im politischen Getriebe. Als sich die Spitzenvertreter der SPÖ am vergangenen Sonntag in Wien trafen und über die Zukunft ihrer Partei diskutierten, fiel auch sein Name. In der internen Debatte wurde er als möglicher Nachfolger von Andreas Babler genannt, einzelne Nachrichtenseiten sahen ihn sogar fix in dieser Rolle. „Das hätte die Situation doch nur verschärft“, schüttelt Kaiser den Kopf. „Was willst du von Klagenfurt aus in dieser Situation machen? Du brauchst Infrastruktur, eine Hausmacht, sonst dilettierst du herum.“

Die Hausmacht des Daniel Fellner

© APA / Wolfgang Jannach Peter Kaiser mit Nachfolger Daniel Fellner

Als Werner Faymann im Mai 2016 den Parteivorsitz schlagartig zurücklegte, stand schon einmal im Raum, dass Kaiser übernehmen sollte. „Das hat dann Gott sei Dank Michael Häupl gemacht.“ In Sachen Hausmacht sieht er seinen Nachfolger Daniel Fellner ohnehin schon weiter, als er es zuletzt war. „Dass er es jetzt geschafft hat, alle Landesvorsitzenden zum gemeinsamen Gespräch zu bringen, ist etwas, das es 20 Jahre nicht gegeben hat.“

Mein Auto steht die meiste Zeit. In der Stadt bin ich mit dem Rad unterwegs, sonst mit dem Klimaticket. — Peter Kaiser , Altlandeshauptmann

Die Gespräche, denen sich Kaiser nun in der Pension widmet, sind anderer Art. „Ich war den ganzen Sommer auf der Strandbadbrücke, da kam immer jemand vorbei. Daneben gibt es viel Kultur, viel zu lesen und noch mehr Länder zu bereisen.“ Sein Auto lässt er die meiste Zeit stehen, das Klimaticket nutzen er und Lebensgefährtin Uli Wehr umso intensiver. „Aber in der Stadt bin ich ohnehin die meiste Zeit mit dem Fahrrad unterwegs.“

Herr des Terminplans

Dass sein Tag nicht frei von Terminen ist, versteht sich von selbst. „Ich war immer einer, der viel gemacht hat. Auf die jüngeren Kinder im Hof aufgepasst, vor der Schule mit dem Moped Zeitungen ausgefahren, für mich war das nie eine Belastung, sondern Normalität.“ Fragte er sich am Ende eines langen Tages nie: War der letzte Termin wirklich nötig? „Im Wesentlichen geht es nicht um den Termin, sondern dass du dein Amt mit einem gewissen Ethos erfüllst.“ 15,5 Stunden habe er im Schnitt gearbeitet, sieben Tage die Woche, „von allen, die ich kenne, war ich wohl der aktivste Politiker.“

Jetzt könne er sich die Termine aussuchen, geht „dorthin, wo ich etwas beitragen kann“. Und das sind die Diskussionsrunden, die sich um Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Verteilungsgerechtigkeit drehen. „Wenn man darüber nachdenkt, dass 72 Prozent der Weltbevölkerung in autokratischen Systemen leben, wird einem erst bewusst, was Grundwerte wie Freiheit, Gleichheit und Solidarität bedeuten.“ Und plötzlich ist da wieder jener Peter Kaiser vergangener Tage zu hören - aus der Zeit, bevor er mit 50 Jahren Berufspolitiker wurde. Dem man nachsagte, zu verkopft zu sein, der „gegen die Simplifizierung, die von einer Partei ausgeht, die die Verantwortung im Bund nicht angenommen hat, aber keine Scheu hat, Feindbilder zu personifizieren“, argumentiert.

1 / 2 Erst in dieser Woche wurde Kaiser vom steirischen Landeshauptmann Mario Kunasek geehrt © Land Steiermark

Das aktuelle Geschehen will er nicht kommentieren. „Wer meine Meinung hören will, hat meine Telefonnummer.“ Überhaupt sei er nun wieder in der Phase angekommen, wo er Nachrichten hören könne, ohne sich sofort mit seinem Pressesprecher zu beraten, ob man da reagieren müsse. An seinen eigenen Ansagen muss er sich dennoch messen lassen. Im Frühjahr 2025 hat er der Partei seinen Rückzug angekündigt – und hat gleichzeitig all jene, die in seiner Altersklasse sind, auch angezählt. Reinhart Rohr schied als Landtagspräsident aus, Herwig Seiser gab den Klubobmann ab. Einzig Manfred Mertel blieb Abgeordneter im Bundesrat, um nun als Kandidat um das Amt des Klagenfurter Bürgermeisters für die SPÖ ins Rennen zu gehen. Eine kluge Entscheidung angesichts seines Alters von 72 Jahren? „Ich respektiere seine Einstellung, dass er nicht ruhighalten kann. Er ist viel in der Stadt unterwegs, sie ist ihm ans Herz gewachsen und er will helfen. Er hat aber auch einen entscheidenden Vorteil: Jeder weiß, dass es nur für eine Periode ist. Er wird fürs Sanieren gewählt. Andererseits weiß er aus dem Sport, dass du ohne guten Nachwuchs in der nächsten Periode nicht antreten brauchst.“

Und was sagt er zum 71-jährigen Gerhard Zeiler? „Das war schon sehr old fashioned, wie er das über die Medien gespielt hat. Aber machen wir Alter nicht zum Kriterium politischer Besetzungen. Ich drücke Lula da Silva in Brasilien die Daumen - und der ist 83 Jahre alt und kandidiert wieder als Präsident.“

Ohne Startnummer und Stoppuhr

Womit die unvermeidliche Frage im Raum steht: Wie sieht es um seine Präsidentschaftsambitionen aus? Immer wieder wird er als chancenreich für die Nachfolge von Alexander Van der Bellen beschrieben. Kaiser weicht auf die Scherzebene aus: „Ich bekomme viele Ehrenpräsidentenämter angeboten, lehne aber alle ab. Und jene, die ich habe, lasse ich auslaufen.“ Es werde schon noch etwas kommen, „aber das erzähle ich beizeiten.“ Eine Rückkehr auf die Ironman-Strecke etwa? „Die tägliche Stunde Sport ist meine Lebensversicherung, aber Sport findet jetzt bei mir ohne Startnummer und Stoppuhr statt.“