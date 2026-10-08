Kärntner starb vor drei Jahren an Döner: Lokalbetreiber verurteilt

Ein 63-jähriger Kärntner starb 2023 an einer Vergiftung, nachdem er im Gailtal einen Kebab gegessen hatte. Urteil: Sechs und acht Monate bedingte Haft auf Bewährung für Lokalbetreiber.

In Kärnten starb am 5. Juli 2023 ein 63-jähriger Mann im Krankenhaus. Eine Salmonelleninfektion führte bei dem Mann zu einer Sepsis und zum Multiorganversagen. Insgesamt erkrankten 27 Menschen im Sommer 2023 nach dem Verzehr eines Hühner-Kebabs. Alle hatten Salmonellenvergiftungen nach dem Konsum von kontaminierten Fleischspeisen aus Polen.

Der Kärntner starb mutmaßlich an den Folgen des Verzehrs eines Döners, den er am 30. Juni in einem Lokal in Nötsch gekauft hatte. Die Betreiber, ein Mann und seine Lebensgefährtin, mussten sich deshalb am Mittwoch am Landesgericht in Klagenfurt verantworten. Denn laut Anklage waren für den Todesfall nicht das polnische Fleisch allein, sondern katastrophale hygienische Verhältnisse im Kärntner Betrieb verantwortlich.

Fahrlässige Tötung

Mit nur einem Putzfetzen soll die Arbeitsfläche vor und nach dem Bratvorgang „gereinigt“ worden sein und die Keime, die beim Braten abgetötet wurden, kamen beim Anrichten erneut auf die Speise. Bei einer Kontrolle am 12. Juli durch die Lebensmittelaufsicht wurde der kontaminierte Putzfetzen sichergestellt. Im beschlagnahmten Kebabfleisch, dem Putzfetzen und im Opfer wurde derselbe Salmonellenstamm festgestellt.

Den Angeklagten drohten bis zu zwei Jahre Haft, wegen des Vergehens der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Gemeingefährdung. Beide bekannten sich vor Richter Gerhard Pöllinger-Sorré nicht schuldig. Sie bestritten, das Tuch zum Reinigen der Arbeitsflächen verwendet zu haben. Sie wollen es nur für den Eingangsbereich genutzt haben.

Katastrophale Hygiene

Laut Gutachten des Sachverständigen für Lebensmittelhygiene, Franz Wagner, sei die Schließung des Betriebes nach der Kontrolle am 12. Juli aber absolut gerechtfertigt gewesen, es habe keinerlei Problembewusstsein bei den Lokalbetreibern bestanden. „Es hat ein großes Risiko bestanden, dass Keime sich in ausgegebenen Lebensmitteln finden. Es haben schwere Hygienemängel bei Herstellung, Behandlung, Zubereitung und Überlassung des Produkts vorgeherrscht.“ Laut Wagner habe es an grundlegender Sachkenntnis gemangelt. Auch vorgeschriebene Schulungsnachweise fehlten bei den Kontrollen.

Auch im Lokal fehlten laut den Protokollen der Lebensmittelkontrollen grundsätzliche bauliche, gerätespezifische und anlagentechnische Voraussetzungen, etwa an einem Waschbecken zur hygienischen Reinigung und einem Handtuchspender. Bei den Kontrollen wurden verdreckte Arbeitsbereiche, Schimmelspuren an Dichtungen und ein desolater Bodenbelag beanstandet. „Es gab keine Trennung von reinem und unreinem Bereich, wodurch die Gefahr der Kreuzkontamination hoch war“, erklärte Wagner. Bei der „Manipulation“ des Endproduktes, also dem Anrichten von Fleisch, Gemüse, Brot und etwaigen Saucen, konnten Salmonellen erneut das gebratene Fleisch befallen.

Urteil

Richter Pöllinger-Sorré verurteilte die Erstangeklagte als handelsrechtliche Betreiberin zu sechs Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe von 720 Euro. Der Lebensgefährte, der im Lokal gearbeitet und den Kebab zubereitet und verkauft hatte, wurde zu acht Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe in Höhe von 960 Euro verurteilt. Beide Strafen werden zur Bewährung auf drei Jahre ausgesetzt. Die Angeklagten baten um drei Tage Bedenkzeit, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.