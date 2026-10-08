Betriebsratsreisen im Klinikum Klagenfurt: „Das schreit nach Aufklärung“

Eindeutig sind die Reaktionen der politischen Parteien auf den Kleine-Zeitung-Bericht über die Luxus-Reisen. Anfrage an SPÖ-Gesundheitsreferentin in Vorbereitung.

Die Luxus-Riesen, die vom Betriebsrat des Klinikums Klagenfurt organisiert werden, sorgen für Staunen und Empörung – auch bei politischen Parteien. Wie berichtet, lädt die Arbeiternehmervertretung – die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) hat dort die absolute Mehrheit – seit Jahren Mitarbeiter zu Reisen. Diese sind als sogenannte Wohlfahrtsmaßnahmen laut Gesetz möglich.

Für Kritik sorgt allerdings, dass vor allem große Reisen (Kenia, Japan, Vietnam usw.) nur einer kleinen Gruppe der Klinikum-Mitarbeiter zugutekommen. Nur rund 0,5 Prozent der etwa 4800 Mitarbeiter können jeweils teilnehmen. Doch mitzahlen tun alle: Denn die Reisenden bekommen eine finanzielle Unterstützung aus dem Betriebsratsfonds. In den zahlen alle Mitarbeiter ein, monatlich 0,4 Prozent ihres Bruttolohns. Wie hoch der Reisezuschuss ist, wollte Betriebsrats-Chef Michael Kraxner (FSG) nicht beantworten. Auch nicht, wer die Reiseziele festlegt und die Reiseteilnehmer auswählt.

Grüne: „Schluss mit der Geheimniskrämerei!“

„Je länger konkrete Antworten ausbleiben, desto größer werden die Fragezeichen. Wann kommt endlich alles auf den Tisch?“, sagt Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten. Das Geld für die Reisezuschüsse komme von den Beschäftigten. „Und es geht sie auch etwas an, was mit dem Geld passiert!“, stellt Voglauer klar. „Nach welchen Kriterien wird entschieden? Und wer entscheidet das überhaupt? Das sind doch keine komplizierten Fragen. Wenn der Betriebsrat hier nichts zu verbergen hat, dann soll er die Karten auf den Tisch legen.“

Viele Fragen, keine Antworten Die Kleine Zeitung hat Michael Kraxner (FSG), er ist seit vergangenen November Betriebsrats-Chef und hat das Thema von seinen Vorgängern „geerbt“, natürlich zu den Reisen befragt. Unter anderem wollten wir wissen, wer die Reiseziele und die Teilnehmer bestimmt sowie mit welchen Beträgen die Reisenden aus dem Betriebsratsfonds und nach welchen Kriterien sie unterstützt werden. Keine dieser konkreten Fragen wollte Kraxner beantworten. Stattdessen schrieb er unter anderem: „Was die Reisen des Betriebsrates betrifft, erlaube ich mir darauf hinzuweisen, dass diese auf entsprechenden Beschlüssen des Betriebsrates basieren und im Rahmen der dafür geltenden internen Richtlinien und Regelungen durchgeführt und abgewickelt werden.“

Dass immer wieder Fragen zur Verwendung der Gelder und zur Transparenz offenbleiben, könne nicht beiseitegeschoben werden. „Unter diesen Umständen muss sich der Betriebsrat den Vorwurf der Intransparenz gefallen lassen. Und wenn nicht nachvollziehbar ist, wer warum einen Zuschuss bekommt, dann steht irgendwann auch der Vorwurf der Freunderlwirtschaft im Raum.“

Neos: „Nicht für den Luxus einiger weniger“

Eindeutig ist die Reaktion von Neos-Landessprecher Janos Juvan: „Bei Luxusreisen zeigt FSG-Betriebsratschef Michael Kraxner jenen Gestaltungswillen, den ich mir bei Reformen für ein zukunftsfittes Gesundheitssystem wünschen würde. Wir sprechen hier von Geld, das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Monat für Monat von ihrem Gehalt wegzahlen müssen. Es sollte zum Wohl aller und nicht für den Luxus einiger weniger eingesetzt werden.“

FPÖ: „Das schlägt dem Fass den Boden aus“

„Dass sich FSG-Betriebsräte Spesen gönnen und diese – wenn sie zu Unrecht bezogen wurden – wieder zurückzahlen, weil die Verschleierung nicht geglückt ist, ist bereits bekannt“, sagt Josef Ofner, stellvertretender FPÖ-Klubobmann. „Dass nun aber auch noch publik wird, dass sich die FSG im Klinikum Klagenfurt Luxus-Reisen mit Geld aus dem Betriebsratsfonds, in den Tausende Mitarbeiter einzahlen, co-finanziert, schlägt dem Fass den Boden aus.“ Hier seien „höchste politische Vertreter der SPÖ involviert gewesen, wie der SPÖ-Landtagsabgeordnete Maximilian Rakuscha und auch Klagenfurts SPÖ-Vize-Bürgermeister Ronald Rabitsch“. Das, was hier über Jahre im SPÖ-dominierten KABEG-Betriebsrat Usus war und ist, ist ein unglaubliches moralisches Fehlverhalten, das aufs Schärfte zu verurteilen ist, kritisiert Ofner. „Das soziale Verhalten gegenüber den 4.800 Bediensteten wird der sozialistischen Kompetenz, in die eigene Tasche zu wirtschaften, untergeordnet.“

Team Kärnten: „Kabeg-Betriebsrat ist kein Reisebüro“

Aufgrund des Kleine-Zeitung-Berichts kündigt Team Kärnten-Chef, Bürgermeister Gerhard Köfer, eine Anfrage an die zuständige Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) an: „Der KABEG-Betriebsrat ist kein Reisebüro. Zudem kommt dieses Reiseangebot nur einer ganz kleinen Gruppe der Bediensteten zugute, für die aber Gelder der gesamten Belegschaft herangezogen werden. Besonders hinterfragenswert ist auch, dass neben Klinikum-Mitarbeitern auch deren Angehörige sowie nicht näher definierte Gäste teilnehmen können.“

Der Betriebsratsfonds Jeder der rund 4800 Mitarbeiter des Klinikums Klagenfurt zahlt monatlich 0,4 Prozent seines Bruttolohns in den Betriebsratsfonds ein. Die knapp 260 Bediensteten des Kabeg-Managements liefern 0,2 Prozent Betriebsratsumlage ab. Insgesamt fließen jährlich schätzungsweise 700.000 Euro in den Fonds – nur aus dem Klinikum. Genaue Zahlen gibt es mit Verweis auf Betriebsinterna nicht. Auch die rund 3600 Mitarbeiter in den anderen Kabeg-Spitälern zahlen eine Betriebsratsumlage, 0,2 Prozent je Bruttolohn sind es im LKH Wolfsberg, jeweils 0,4 Prozent im LKH Laas und im LKH Villach. Jeder Mitarbeiter der Gailtalklinik Hermagor steuert 0,45 Prozent bei. In Summe macht das jedes Jahr deutlich über eine Million Euro aus.

Nachdem der KABEG-Betriebsrat auf Detailfragen nicht eingehen möchte, soll die Landtagsanfrage an Prettner für dringend notwendiges Licht ins Dunkel sorgen, so Köfer: „Von einer Zurverfügungstellung von Leistungen aus dem Betriebsratsfonds für möglichst alle Arbeitnehmer kann hier wohl keine Rede sein. Laut dem Bericht profitieren von den Wohlfahrtsmaßnahmen nur rund 0,35 bis 0,63 Prozent der Belegschaft. Die Sache schreit nach Aufklärung.“

FSP: „Das kann doch wohl nicht wahr sein“

Auch aus der Stadt Klagenfurt kommt Kritik. „Während 4800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums Klagenfurt monatlich hart für ihr Geld arbeiten und treu ihre Umlagen in den Betriebsratsfonds einzahlen, finanziert die rote FSG-Mehrheit damit die Luxusreisen eines ganz erlesenen Kreises“, sagt Ulrike Herzig, Gemeinderätin der Freien Sozialen Bürgerpartei (FSP) und Mitglied des Klagenfurter Gesundheitsausschusses. „Es stellt sich ganz dringlich die Frage, welche Rolle SPÖ-Vizebürgermeister Ronald Rabitsch und sein Parteikollege im Landtag, SPÖ-Abgeordneter Maximilian Rakuscha, bei diesen exklusiven Reiseaktivitäten gespielt haben.“