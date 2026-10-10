Musikmanagerin und Moderator als neues ORF-Podcast-Duo

Eine Steirerin und ein Kärntner reden im neuen ORF-Mental-Health-Podcast „The Fast And The Fröhlich“ mit viel Humor über ernste Themen wie Stress oder Burnout.

Heute (10. Oktober) ist der Welttag der psychischen Gesundheit. Ein Thema, das viele Menschen persönlich betrifft, über das aber auch noch viel zu oft nicht geredet wird. Die steirische Musikmanagerin und Mentaltrainerin Jacqueline Schlögl und der Kärntner ORF-Moderator Joe Kohlhofer reden darüber. Und zwar im neuen ORF-Podcast „The Fast And The Fröhlich“, den es seit Anfang September wöchentlich – immer mittwochs – zu hören gibt.

Viele kennen Joe Kohlhofer als bekannte Radiostimme bei ORF Kärnten, und Jacqueline Schlögl unter anderem als PR- und Tourmanagerin von Melissa Naschenweng, Ross Antony oder Giovanni Zarrella. Nur wenige wissen, dass auch die beiden selbst Betroffene waren. Beide erlebten ein Burnout, das ihr Leben veränderte. Beide beschritten einen langen und mühsamen Weg zurück. Und gemeinsam sind sie nun „The Fast And The Fröhlich“.

Zu lange, zu schnell unterwegs

Aber warum der Name? „Weil wir eine viel zu lange Zeit zu schnell unterwegs waren“, verrät Schlögl. Nun sind die zwei auch wieder fröhlich, wie sie auch in der „Plauderei“ mit der Kleinen Zeitung unter Beweis stellen.

© Privat Für die nächste Folge ihres Podcasts holten Jacqueline Schlögl und Joe Kohlhofer die steirische Sängerin Anna-Sophie (Mitte) vom Flughafen ab und sprachen mit ihr über ihre Flugangst.

Das war nicht immer so. Als es die Leobenerin im August des Vorjahres „erwischte“, war ihr gar nicht zum Lachen zumute. „Ich hatte Panikattacken und konnte tatsächlich nicht mehr schlucken“, verrät die 33-Jährige. Es sei eine Art „Vollbremsung“ gewesen. Warnsignale hätte es zuvor durchaus gegeben, gesteht sie, „aber obwohl ich gemerkt habe, dass mir das Tempo nicht guttut, habe ich Pausen immer aufgeschoben und mich selbst angelogen. Du merkst, der Schuh drückt, aber du bist nicht bereit ihn auszuziehen und gehst viel zu lange mit einem Schuh, der dir eigentlich nicht passt.“ Solange bis ihr Körper gesagt habe, „so jetzt ist Ende“. Für Schlögl eine bittere Erkenntnis. Ihre Psychotherapeutin habe ihr dann aber gesagt, dass so ein Burnout „die größte Chance des Lebens sein kann“. „Und im Nachhinein muss ich sagen, das ist definitiv so, auch wenn ich mir diesen Zustand nicht wieder zurückwünsche“, sagt Schlögl. Sie hat ihr Leben angepasst und unter anderem ihre Ausbildung zur diplomierten Mentaltrainerin abgeschlossen.

Du merkst, der Schuh drückt, aber du bist nicht bereit ihn auszuziehen und gehst viel zu lange mit einem Schuh, der dir eigentlich nicht passt. — Jacqueline Schlögl

Als ehemaliger Akteur des Villacher Faschings war ihr Podcast-Buddy Joe Kohlhofer es gewohnt, Menschen zum Lachen zu bringen. Und auch so manche „schräge Aktion“ des Radiomoderators sorgte schon für Heiterkeit. So schloss sich der einstige Morgenmoderator von Antenne Kärnten etwa im Dezember 2015 im Studio ein und spielte zwei Stunden am Stück den Wham-Hit „Last Christmas“ – insgesamt 24-mal. „Ich wollte die Kärntner damals in Weihnachtsstimmung versetzten“, erzählt der zweifache Vater lachend.

Vier Monate außer Gefecht

Ein paar Jahre nach dieser Aktion war vieles anders. Es begann recht harmlos. „Ich war immer krank, Verkühlungen, Magen-Darm-Geschichten“, erinnert sich der 38-Jährige. Irgendwann seien viele heftige Migräneattacken dazugekommen, „bis es mich komplett ausgehakelt hat und ich Wahrnehmungsstörungen bekommen habe.“ Das ist jetzt acht Jahre her. Überlastung des Nervensystems nannte es Kohlhofers Psychiaterin. Vier Monate sei er „komplett außer Gefecht“ gewesen, den Weg zurück hat er „ohne Medikamente“ geschafft, dafür mit hohen „Dosen“ Sport und Natur. In der verbringt er auch heute noch viel Zeit.

Zwischen ‚Passt schon‘ und Burnout gibt es noch etwas — Jacqueline Schlögl und Joe Kohlhofer

Und er verbringt Zeit mit Jacqueline Schlögl. Zuletzt in Graz, als man der steirischen Sängerin Anna-Sophie und einer Phobie-Expertin für die nächste Podcastfolge über Flugangst sprach. Die Palette ihrer Gäste ist bunt. In Folge zwei plauderte man etwa mit dem deutschen Bestsellerautor Biyon Kattilathu. Bunt sind auch die Themen. Man wolle mit dem neuen Podcast, der übrigens ab kommenden Donnerstag (15. Oktober) jede zweite Woche um 20 Uhr auch auf Radio Kärnten ausgestrahlt wird – gute Laune und ehrliche Gespräche mit Themen rund um mentale Gesundheit, Stress, persönliche Entwicklung und all jene Dinge, über die im Alltag gerne mit einem schnellen „Passt schon“ hinweggegangen wird, verbinden. Denn, da sind sich Schlögl und Kohlhofer einig: „Zwischen ‚Passt schon‘ und Burnout gibt es noch was.“