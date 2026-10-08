Erlebnisregion: Bezirk Voitsberg erhielt 932.000 Euro Förderungen

In den vergangenen fünf Jahren schoss die Erlebnisregion Graz 932.400 Euro zu weststeirischen Veranstaltungen zu. Am Donnerstag zogen Erlebnisregion und WKO Bilanz.

Am Donnerstagvormittag trafen sich Dutzende Vertreterinnen und Vertreter der weststeirischen Wirtschaft bei „Walters Genusswirt“ in Voitsberg. Sie alle waren der Einladung der WKO Voitsberg sowie der des Tourismusverbands Erlebnisregion Graz gefolgt.

Seit fünf Jahren ist der Bezirk Voitsberg Teil der Erlebnisregion Graz. Anfangs habe es dazu viele skeptische Stimmen gegeben, erinnert Georg Reschen, Obmann-Stellvertreter der WKO Voitsberg, „seither gibt es aber viel mehr Budget für Projekte in unserer Region.“

1 / 26 Die Bilder des Tourismusfrühstücks (im Bild, v.l.: Bgm. Bernd Gratzer, Bgm. Markus Prettenthaler, Vizebgm. Karin Herz, Bgm. Helmut Linhart, Bgm. Bernd Mara) © Robert Cescutti

Um Bilanz zu ziehen, luden die WKO und die Erlebnisregion zum vierten Mal zu einem gemeinsamen Frühstück. Denn, so WKO-Regionalstellenleiter Lukas Kalcher an die Unternehmer gerichtet: „Sie alle bezahlen diese Beträge, deshalb sollen Sie wissen, was damit gemacht wird.“

Voitsberg als Teil der Erlebnisregion Graz Seit mittlerweile fünf Jahren bildet der Bezirk zusammen mit Graz und Graz-Umgebung den Tourismusverband Erlebnisregion Graz. Damit ist Voitsberg Teil des größten der insgesamt elf steirischen Verbände. Die Gemeinden Bärnbach, Edelschrott, Geistthal-Södingberg, Hirschegg-Pack, Köflach, Ligist, Maria Lankowitz, Mooskirchen und Voitsberg sind Mitglieder. Insgesamt sind 33 Gemeinden Teil der Erlebnisregion.

932.400 Euro an Förderungen für Events im Bezirk

Das ist so einiges, wie Finanzreferent Thomas Apfelthaler, selbst Weststeirer, erklärt: Mit insgesamt 932.400 Euro wurden weststeirische Veranstaltungen in den vergangenen fünf Jahren gefördert. Daneben profitieren Betriebe und Veranstalter von den zahlreichen Marketingmaßnahmen der Erlebnisregion, die die Lipizzanerheimat als großen Gewinn für ihr Portfolio sieht, wie Geschäftsführerin Susanne Haubenhofer betont.

© Robert Cescutti Erlebnisregion Graz-Geschäftsführerin Susanne Haubenhofer

Im Jahr 2026 floss mit 320.500 Euro der bislang größte Betrag in weststeirische Events. Gefördert wurden heuer unter anderem die Großveranstaltung Almabtrieb oder die Gösser Open im Golfclub Erzherzog Johann in Maria Lankowitz, das Bärnbacher Freundschaftsfest oder der Ligister Musi Boom.

Heuer 78.000 Menschen am Pibersteiner See

Wie viele Besucherinnen und Besucher von auswärts die Lipizzanerheimat aufsuchen, wird neben Nächtigungszahlen auch mit anonymisierten Handydaten erhoben. Bei den Nächtigungen (156.811 im Tourismusjahr 2025) ist der Bezirk neben Graz-Umgebung und allen voran Graz (über 2,2 Millionen Nächtigungen) natürlich „Junior-Partner“, so Haubenhofer. Die Lipizzanerheimat konnte sich bei den Zahlen im Vergleich zu 2024 aber um 1,4 Prozent steigern.

Die Handydaten wiesen für die Badesaison 2026 am Pibersteiner See außerdem ein Besucheraufkommen von knapp 78.000 Menschen aus, rund 4000 mehr als im Vorjahr. Die meisten Gäste kamen übrigens im Mai; zum kuriosen Oldtimertreffen Rehrlsalotsetzen des Marderjagdvereins Söding, der am 10. Oktober zur Fortsetzung, dem Rehrlsalotstechen, lädt.

Gemeinsames Frühstück

Im Anschluss an die Bilanz ließen die zahlreichen Gäste den Vormittag bei einem gemeinsamen Frühstück ausklingen. Neben vielen Unternehmerinnen und Unternehmern waren unter anderem Bezirkshauptfrau Elisabeth Kladiva, die Bürgermeister Helmut Linhart (Köflach), Markus Prettenthaler (Hirschegg-Pack), Bernd Mara (Maria Lankowitz), Bernd Gratzer (Kainach) sowie Vizebürgermeisterin Karin Herz (Söding-St. Johann) dabei.