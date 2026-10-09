Staus und Unfälle: Welche Lösung gibt es für die Zirknitzstraße?

Die Kreuzung Zirknitzstraße/Radlpassstraße in St. Stefan ob Stainz sorgt für Unmut. Bürgermeister fordern einen Kreisverkehr, das sagt die Baubezirksleitung.

Besonders in Richtung Graz staut es sich zu Stoßzeiten an der Kreuzung Zirknitzstraße/Radlpassstraße

Es ist wochentags, kurz nach sieben Uhr Früh, die Uhr tickt. Weiterfahrt: Fehlanzeige. Denn, wie viele Pendlerinnen und Pendler wissen, herrscht auf der Kreuzung Zirknitzstraße (L641, St. Stefan ob Stainz)/Radlpassstraße (B76) besonders in Richtung Graz zu Stoßzeiten Ausnahmezustand.

"Ich bin selbst acht Jahre lang regelmäßig nach Lannach gefahren, ich kenne das Problem. Vor Jahren war von uns Bürgermeistern ein Kreisverkehr angedacht“, sagt Stephan Oswald, Bürgermeister von St. Stefan ob Stainz (ÖVP) . Aufgrund der 80er-Beschränkung vor bzw. nach Schlieb - je nachdem, aus welcher Richtung man kommt - ist die Kreuzung seiner Meinung nach als „ganz gefährlich“ einzuschätzen.

Zweite Chance für Kreisverkehr?

„Im 80er hudeln manche, da wird es oft brenzlig. In Anbetracht der Bautätigkeiten in unserer Gemeinde habe ich mir überlegt, das Thema Kreisverkehr noch einmal anzustoßen“, sagt der Ortschef. Derselben Meinung ist auch Karl Bohnstingl, Bürgermeister von Stainz (ÖVP). „Besonders schlimm ist es für unsere Rossegger Feuerwehr und die Leute, die dort wohnen. Das Problem ist die Kreuzung an sich, die Unfälle finden immer direkt in der Kreuzung statt“, schildert er.

1 / 3 Von St. Stefan ob Stainz kommend staut es sich zu Stoßzeiten für die Linksabbieger © KLZ / Julia Haslebner

Beide Ortschefs hätten ihren Wunsch schon mehrfach kundgetan - getan habe sich bisher nichts. „Die Fläche wäre da. Es heißt immer, ein Kreisverkehr sei zu teuer. Aber was kosten die ganzen Unfälle?“, wirft Bohnstingl auf.

Die Fläche wäre da. Es heißt immer, ein Kreisverkehr sei zu teuer. Aber was kosten die ganzen Unfälle? — Karl Bohnstingl , Bürgermeister Stainz (ÖVP)

Keine Unfallhäufungsstelle

Als Unfallhäufungsstelle scheint die Kreuzung L641/B76 bei der Baubezirksleitung Südweststeiermark nicht auf. Dazu bräuchte es verzeichnete Personenschäden, gibt Gernot Hribar, Referatsleiter Straßenbau und Verkehrswesen bei der Baubezirksleitung Südweststeiermark, Auskunft. „Ein Kreisverkehr macht zudem nur Sinn, wenn sich auf drei oder vier Straßenzügen annähernd ähnliche Verkehrsbedingungen abspielen“, sagt er. Dies sei an besagter Kreuzung nicht der Fall.

Ein Kreisverkehr macht nur Sinn, wenn sich auf drei oder vier Straßenzügen annähernd ähnliche Verkehrsbedingungen abspielen. — Gernot Hribar , Referatsleiter Straßenbau und Verkehrswesen Land Steiermark

Vor einigen Jahren habe man sich die Situation vor Ort angesehen und kam zu dem Schluss: „Der Hauptzug ist hier die B76, die L641 ist jener untergeordnet. Ein Kreisverkehr würde nur den Hauptzug behindern“, führt Hribar näher aus. Seiner Meinung nach mache auch ein Linksabbiegestreifen auf der Zirknitzstraße keinen Sinn, da „die Leute ja trotzdem nicht rauskommen würden.“

© Foto Strametz Stephan Oswald, Bürgermeister St. Stefan ob Stainz, und Karl Bohnstingl, Bürgermeister Stainz, wünschen sich einen Kreisverkehr an der Kreuzung

Diesbezüglich hätten sich schon mehrere Bürgerinnen und Bürger beim St. Stefaner Ortschef beschwert: „Ich wäre sehr dankbar, wenn sich in diese Richtung was tut“, so Oswald, und Bohnstingl ergänzt: „Wir Bürgermeister wären stark für einen Kreisverkehr.“