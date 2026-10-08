„Nicht mehr zu retten“: Schönstes Dorf Europas sperrt Skilift zu

Der Gemeinderat hat das Ende des Skilifts im Gebirgsdorf Pusterwald (Bezirk Murtal) beschlossen. Bürgermeister Fritz Strahlhofer nennt die Gründe.

Ein Bild aus schneereicheren Zeiten: Die Tageskarte war im kleinen Skigebiet Pusterwald um 15 Euro zu haben

„Ich bin 200 Meter neben diesem Lift aufgewachsen und habe dort selbst das Skifahren erlernt.“ Bürgermeister Fritz Strahlhofer wird ganz wehmütig, wenn er über den kleinen Lift spricht, den die Gemeinde Pusterwald (Bezirk Murtal) betreibt. Strahlhofer war zehn Jahre alt, als die Anlage 1985 in Betrieb ging.

„Schwierigste Entscheidung“

41 Jahre später muss er den 380 Meter langen Schlepplift zusperren: „Das schmerzt mich und war die schwierigste Entscheidung, seitdem ich im Amt bin“, seufzt der Bürgermeister von der ÖVP. Getroffen hat er diese Entscheidung nicht alleine, alle neun Gemeinderäte und somit auch die Opposition haben zugestimmt.

1 / 8 Blick vom Skihang auf das Dorf © Kk

Die Talstation liegt auf 1080 Meter Seehöhe im Zentrum des Bergdorfs, einen Steinwurf von Gemeindeamt und Kirche entfernt. Skifahrer haben sich auf gut 1200 Meter Seehöhe hinaufschleppen lassen, für die Abfahrt standen vier Pisten zur Auswahl. Für die Tageskarte zahlten Gäste gerade einmal 15 Euro (Kinder 10).



Die letzte Saison liegt schon länger zurück, denn wegen des Schneemangels stand die Anlage in den vergangenen zwei Jahren still. Auch in den Jahren zuvor war nur sehr eingeschränkter Betrieb möglich.

© Kk Bürgermeister Fritz Strahlhofer

Die Gemeinde hätte in eine Beschneiung investieren müssen, der Bau eines Teichs wäre Voraussetzung gewesen. „Da geht unter einer Million gar nichts“, ist sich Fritz Strahlhofer der finanziellen Unmöglichkeit eines solchen Unterfangens bewusst – noch dazu für Pusterwald, mit gut 420 Einwohnern die zweitkleinste Gemeinde der Steiermark. Noch weniger Menschen leben nur noch im nahegelegenen Hohentauern.

Anlage wird abgebaut

Rettungsversuche blieben ohne Erfolg: „Ich habe größere Skigebiete wegen einer Übernahme kontaktiert, wir haben auch Freiwillige gesucht, hätten die ganze Anlage sogar verschenkt. Aber es war nicht mehr zu retten“, bedauert der Bürgermeister. Die sechs Liftstützen werden nun abgebaut.

Im Dorf, das abgeschieden in einem Hochtal der Wölzer Tauern liegt, gibt man den Wintertourismus aber nicht auf. Strahlhofer: „Wir machen einen neuen Eislaufplatz, und für Langläufer bleiben die Loipen bestehen.“ Bei ausreichender Schneelage sind in der bergreichen Gegend auch Skitourengeher gut aufgehoben.

Im Sommer ist das Bergdorf ein Paradies für Blumenfreunde. Heuer wurde Pusterwald beim Landesblumenschmuckwettbewerb zum 15. Mal in Folge zum „Schönsten Gebirgsblumendorf“ der Steiermark gekürt, dafür gab es die Diamant-Auszeichnung. 2019 holte man bei einem internationalen Blumenschmuckbewerb gar die Auszeichnung zum „schönsten Dorf Europas“.