Arnulf Prasch macht Bad Bleiberg zum Krimi-Schauplatz

„Vergrabene Schuld“, der neue Alpen-Adria-Krimi von Arnulf Prasch, spielt in Bad Bleiberg. Was ist Realität, was Fiktion?

Passender hätte der Schauplatz kaum sein können: Im Felsentheater Perscha-Zeche in Bad Bleiberg präsentierte ORF-Moderator und -Journalist Arnulf Prasch am Mittwoch seinen neuen Alpen-Adria-Kriminalroman „Vergrabene Schuld“. Der zweite Fall seines Ermittlers Valentin de Monte spielt im traditionsreichen Kärntner Bergbauort, dem der Autor nicht nur durch die Produktion einer „Österreich-Bild“-Dokumentation eng verbunden ist: Ebenfalls in der Perscha-Zeche wurde Prasch durch Absolvierung des Ledersprungs 2023 in den Bergmannsstand aufgenommen.

In „Vergrabene Schuld“ verschwimmen Realität und Fiktion. Die historische Knappenfahne aus dem Krimi, der im „Edition Platin“-Verlag erschienen ist, gibt es zum Beispiel tatsächlich. „Und vielleicht erkennt man in manchen Romanfiguren auch den einen oder anderen Bleiberger wieder“, verriet der in Villach lebende Autor. Jedenfalls authentisch sind die Schauplätze im Alpen-Adria-Raum. „Ich kenne alle Orte, die vorkommen, persönlich“, sagt Prasch, der für den ORF die Sendung „Servus, Srečno, Ciao“ gestaltet.

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Mit Spannung verfolgten die Buchpräsentation Praschs unermüdliche und kritische „Erstleserinnen“, Gattin Cornelia und Tochter Sarah, die Terra-Mystica-Hausherren Janine und Michael Grafenauer, Kärntnermilch-Geschäftsführer Helmut Petschar, ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard, Bürgermeister Christian Hecher, Naturpark-Dobratsch-Geschäftsführer Robert Heuberger, die Pressesprecher Waltraud Dullnig und Matthias Kapeller, Architekt Gerhard Kopeinig, Zahnarzt Armin Schwarzenegger und Anwalt Hans Toriser.