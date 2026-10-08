„Da fühlst dich wie 18“: Grazer „Oldies-Clubbing“ feiert Jubiläum

Weil die Gäste einer Geburtstagsparty im Jahr 2006 nicht aufhören wollten zu tanzen, drehen sich die Scheiben auch heute noch: Das legendäre „Oldies Clubbing“ feiert Jubiläum.

Hans Hagauer, Simon Pichler und Jörg Pongratz bringen Tanzbeine mit Erfahrung beim „Oldies Clubbing“ in Schwung – am 10. Oktober werden zugleich die 60. Veranstaltung und 20 Jahre gefeiert

„Da gehst du hinein, bist 60, 70 – und wie durch ein Wunder wird der Schalter umgelegt und du fühlst dich wie 18“: Die schwärmerischen Worte eines weiblichen Stammgasts sagen schon sehr viel über die ganz besondere Partyreihe aus, die am Samstag, dem 10. Oktober, ab 20 Uhr im Grazer „mo.xx“ Jubiläum feiert. Beim Grazer „Oldies Clubbing“ schwingen zum bereits 60. Mal lebensfrohe Menschen mit viel Erfahrung das Tanzbein.

Begonnen hat alles dazu noch vor 20 Jahren – und zwar mit einer Geburtstagsfeier, die ganz besonders lustig gewesen sein muss: Denn bei der privaten Party, die Hans Hagauer und Jörg Pongratz 2006 mit einem Freund ausgerichtet hatten, wurde dermaßen unbeschwert, ausgiebig und lange getanzt, dass das einfach nach einer Wiederholung schrie. Das „Oldies Clubbing“ („OC“) war geboren – benannt nach der damals schon nicht mehr ganz neuen Musik aus den 60s und 70s, aber auch als Einladung, dass sich hier auch sogenannte „ältere Semester“ ausgelassen wieder jung fühlen dürfen.

1 / 2 Simon Pichler in seinem Element – aufgelegt wird nur auf Vinyl © Privat

Mittlerweile ist das „OC“ die am längsten währende Veranstaltungsreihe im „mo.xx“. Auch zahlreiche Bands von Sound Asylum bis Peter Taucher & Eva Plankton sind hier aufgetreten. Verbunden ist die Partyreihe aber vor allem mit dem Namen von DJ und Kabarettist Simon Pichler, der seit den 1980ern mit seinen Vinylscheiben hinter den Turntables zu finden ist: „Damals waren meine Platten noch kaum Oldies, und ich selbst auch noch nicht“, lacht er heute.

Eine Besonderheit der Veranstaltung ist aber auch ihre nicht-kommerzielle Ausrichtung: Ein ehrenamtliches Team plant, dekoriert und stellt auch ein Buffet für die zwischendurch hungrigen Gäste bereit. Bleibt Geld übrig, wird dieses für einen karitativen Zweck gespendet. Ohne großes Werbebudget ist es gelungen, konstant 100 bis 150 Menschen zum Tanzen zu bringen, darunter auch Gäste, die eine weite Anreise nicht scheuen: Borut, ein Gast aus dem slowenischen Ptuj, kennt das Clubbing etwa über eine Bekannte aus Vorarlberg, die aus Graz stammt und immer wieder herkommt – er legt die Strecke übrigens immer wieder mit dem Fahrrad zurück, wenn es das Wetter zulässt: „Hinfahrt meist wow, Rückfahrt eher mau.“