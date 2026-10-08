Graz-Marathon: Alles zu den Straßensperren in der Landeshauptstadt

Am Samstag und Sonntag findet der 33. Graz-Marathon statt. Hierbei kommt es zu Sperren und Behinderungen im Straßenverkehr.

Am Sonntag führt zum 33. Mal der Graz-Marathon die Laufbegeisterten durch die Stadt

Wenn ein großes Lauffest wie der Graz-Marathon gefeiert wird, bleibt es nicht aus, dass Straßen gesperrt werden müssen. So kommt es auch am Samstag und Sonntag in der Landeshauptstadt zur Sperre der Laufstrecken. Am Sonntag ist die Marathonstrecke von 7 bis 16 Uhr gesperrt. Mit Behinderungen auf den angrenzenden Straßenzügen ist ebenfalls ab 7 Uhr früh zu rechnen. Ein Ausfahren mit dem Pkw ist bis spätestens 9 Uhr in Laufrichtung über ausgewiesene Ausfahrten möglich.

Die Einschränkungen im öffentlichen Verkehr der Holding Graz Linien finden Sie hier zum Download.

Holding Graz Linien Ersatzverkehr der Holding Graz Linien und Umleitungen am Marathontag von 7 bis 17 Uhr. (PDF: 550 KB)

Die Sperren im Überblick Samstag

Sperre Opernring und Burgring komplett (Opernring bis Girardigasse ab 12 Uhr).

Sperren im Stadtpark, Erzherzog-Johann-Allee von 16 bis 18.30 Uhr. Sonntag

Die Laufstrecke ist am Sonntag von 7 bis 16 Uhr gesperrt. Mit Behinderungen auf den angrenzenden Straßenzügen ist ab 7 Uhr früh zu rechnen. Ein Ausfahren mit dem Pkw ist bis spätestens 9 Uhr in Laufrichtung über ausgewiesene Ausfahrten möglich.

Sperre Girardigasse ab 7 Uhr.

Gesperrte Brücken: Augartenbrücke, Erzherzog-Johann-Brücke, Radetzkybrücke, Keplerbrücke, Tegetthoffbrücke.

Radweg: Der Radweg ist im Bereich Opernring und Burgring bis Dienstag (16 Uhr) gesperrt.