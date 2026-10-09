Neue Leiterin des Lavanttaler Frauenhauses trat ihren Job an

Mit der 53-jährigen Eva-Maria Kölbl-Perner hat die einzige Opferschutzeinrichtung dieser Art in Unterkärnten seit Anfang Oktober eine neue Geschäftsführerin.

Eva-Maria Kölbl-Perner auf einer orangen Sitzbank, die Lavanttaler Soroptimistinnen als Zeichen gegen Gewalt vor dem Wolfsberger Krankenhaus aufgestellt haben

Seit Beginn dieses Monats hat das Lavanttaler Frauenhaus in der Bezirkshauptstadt Wolfsberg mit Eva-Maria Kölbl-Perner eine neue Geschäftsführerin. Um diese Herausforderung auf Teilzeitbasis annehmen zu können, reduzierte die 53-Jährige in ihrer bisherigen Tätigkeit als Krankenhausseelsorgerin an der Lavanttal-Klinik in Wolfsberg Stunden. „Dank dem engagierten Team mit den vielen Ehrenamtlichen konnte ich im Krankenhaus einen Schritt zurück machen“, erzählt Kölbl-Perner, die die Leitung der Seelsorge im LKH Wolfsberg im Jahr 2009 übernahm.

Mir ist es ein großes Anliegen, dass Frauen und Kinder gewaltlos leben können. — Eva-Maria Kölbl-Perner , Geschäftsführerin des Lavanttaler Frauenhauses

Seit zwei Jahren engagiert sich die mit ihrer Familie in Wolfsberg lebende gebürtige Steirerin bereits ehrenamtlich im Vorstand des Vereines, der das Lavanttaler Frauenhaus betreibt. „Mir ist es ein großes Anliegen, dass Frauen und Kinder gewaltlos leben können“, schildert sie ihre Triebfeder dafür, dort jetzt auch beruflich tätig zu sein. Die Einrichtung mit Wohneinheiten für sieben Frauen und ihre Kinder ist die einzige dieser Art in Unterkärnten, weshalb hier auch von häuslicher Gewalt Betroffene aus anderen Regionen Kärntens wie dem Bezirk Völkermarkt vorübergehend Zuflucht finden können.

Hilfe nicht nur im Notfall

„Die Frauen und Kinder werden von unserem aus aktuell 15 Teilzeitkräften bestehenden Team Tag und Nacht betreut“, sagt Kölbl-Perner, die als Geschäftsführerin des Unterkärntner Frauenhauses dazu beitragen wolle, dass dieses „ein gastfreundlicher Ort“ ist, an dem sich die aus Gewaltbeziehungen Geflohene „erholen, Kraft schöpfen und selbstbestimmt ihr eigene Leben führen können“. Seit der Eröffnung des Lavanttaler Frauenhauses im Jahr 2001 wurden, wie aus der Statistik im jüngsten Jahresbericht hervorgeht, insgesamt 552 Frauen und 564 Kinder betreut.

„Man kann bei uns aber auch nur für eine Beratung anrufen. Unsere Frauen helfen nicht erst dann, wenn es zur Eskalation kommt“, betont die neue Leiterin des Lavanttaler Frauenhauses.

Burschen für Gefühle sensibilisieren

In ihrer neuen Funktion wolle Kölbl-Perner jedenfalls auch neue Akzente setzen – unter anderem bei der Arbeit mit Burschen. „Ich könnte mir eine Zusammenarbeit mit dem Verein Ponto vorstellen, der es sich mit seinen Fachkräften zum Ziel gemacht hat, Burschen und Männer in ihrem bewussten Umgang mit Gefühlen wie Wut, Trauer oder Eifersucht zu stärken“, berichtet sie. In diesem Zusammenhang könne sie sich etwa vorstellen, auf Initiative des Lavanttaler Frauenhauses Sportvereine oder Feuerwehren für gemeinsame Workshops mit dem genannten Verein zu gewinnen.

Kontakt Von Gewalt bedrohte Frauen und Kinder erhalten unter 04352/36 929 Schutz und Hilfe.

Außerdem wolle die kürzlich angetretene Geschäftsführerin die Öffentlichkeitsarbeit des Lavanttaler Frauenhauses intensivieren. „Derzeit sind wir gerade dabei, alle öffentlichen Toiletten und WCs von Gasthäusern mit Stickern mit unserer Telefonnummer zu versehen.“ Warum gerade an diesen Orten? „Weil jeder einmal aufs Klo muss“, so Kölbl-Perner, die sich weitere ähnliche Aktionen vorstellen könne.

Auch auf Spenden angewiesen

Der laufende Betrieb der Opferschutzeinrichtung wird vorwiegend durch Landesmittel sowie weitere Mittel von Bund und Stadt finanziert. Spenden kommen direkt den Klientinnen zugute: „Wir sind dankbar, dass es immer wieder Vereine gibt, die Benefizveranstaltungen zu unseren Gunsten organisieren“, sagt sie.

Neben ihrer neuen Aufgabe und ihrem bestehenden Job zeichnet die verheiratete Mutter zweier Söhne im Alter von 14 und 16 Jahren auch als Leiterin des Referates für Krankenhausseelsorge in der Diözese Gurk-Klagenfurt verantwortlich.