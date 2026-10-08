Warum Wildtierbestände bedroht wie nie zuvor sind

Seit 1970 sind die erfassten Populationen weltweit um durchschnittlich 73 Prozent geschrumpft. Die menschgemachte Zerstörung von Lebensraum ist laut WWF die größte Bedrohung, nicht zuletzt auch in Österreich.

Keine Frage, die Entwicklung, die der neue „Living Planet Report“ des WWF (World Wide Fund For Nature) belegt, ist dramatisch: Die weltweit erfassten Wildtierpopulationen sind seit dem Jahr 1970 im Durchschnitt um 73 Prozent geschrumpft. „Die Natur geht schneller verloren, als wir sie schützen. Die Politik muss die Zerstörung von Lebensräumen stoppen und den Schutz der Natur verbindlich in Wirtschaft und Gesellschaft verankern“, verbindet Artenschutz-Experte Georg Scattolin vom WWF Österreich ein alarmierendes Fazit mit einer entsprechenden Forderung an die Entscheidungsträger.

35.803 Bestandsentwicklungen von 5790 Wirbeltierarten

Basis des WWF-Reports ist der von der Zoologischen Gesellschaft London (ZSL) erstellte „Living Planet Index“, eine Art „tierische Inventur“, über die 35.803 Bestandsentwicklungen von 5790 Wirbeltierarten ausgewertet werden. Der Index misst nicht den Rückgang einzelner Arten, sondern die durchschnittliche Verkleinerung der untersuchten Populationen. Er gibt also keine Auskunft darüber, welchen Arten es besonders „schlecht“ geht, lässt aber trotzdem klare Rückschlüsse zu: Die größten Rückgänge werden in Flüssen, Seen und anderen Süßwasserlebensräumen verzeichnet: Dort gingen die erfassten Tierbestände in den vergangenen 56 Jahren im Durchschnitt um 85 Prozent zurück. An Land betrug das Minus 69 Prozent, in den Meeren 59 Prozent. „Am offensichtlichsten zeigt sich der Rückgang der biologischen Vielfalt bei Tieren, die an der Spitze der Nahrungskette stehen – also etwa bei großen Beutegreifern wie Großkatzen, aber auch bei Haien, Rochen und Walen“, bilanziert Scattolin im Interview.

Das krankende System betreffe die globale Ebene, gelte aber natürlich auch für Europa und für Österreich: „Die menschlichen Aktivitäten belasten unsere Natur und die Artenvielfalt massiv. Vor allem das Ernährungssystem fördert den Verlust und die Verschlechterung von Lebensräumen sowie die Übernutzung natürlicher Ressourcen. Zugleich verursacht es erhebliche Treibhausgasemissionen. Kohle, Öl und Gas heizen die Klimakrise an und verschärfen den Druck auf Ökosysteme weltweit.“ Dazu kommen invasive Arten und Krankheiten. Laut einer im WWF-Bericht angeführten Auswertung fließt weltweit rund 33 Mal so viel Geld in schädigende Aktivitäten wie in den Schutz und die Wiederherstellung der Natur.

Es gibt Erfolge durch gezielte Schutzmaßnahmen

Es gibt auch Erfolge – etwa bei den Grünen Meeresschildkröten, den Blauflossen-Thunfischen, den Tigern und einzelnen Elefantenbeständen im südlichen Afrika: Damit werde laut WWF der Beweis erbracht, dass gezielte Schutzmaßnahmen eine Erholung ermöglichen können. Fest stehe aber: „Arten- und Naturschutz dürfen nicht länger allein als Aufgabe der Umweltpolitik verstanden werden, er muss in zentrale Entscheidungen etwa in den Bereichen Finanzen, Landwirtschaft, Infrastruktur, Handel, Gesundheit und Entwicklung integriert werden. Es braucht verbindliche Maßnahmen für den Schutz und die Wiederherstellung der Natur und finanzielle Mittel dafür. Zudem muss der Ausstieg aus der fossilen Energie schneller vorangehen“, betont Scattolin.

Wo krankt es in Österreich? „Hierzulande sehen wir die globalen Probleme wie unter dem Mikroskop: Es gibt ambitionierte und gute Ziele, jedoch fehlt der politische Wille, diese auch zu erreichen. Vor allem bei der Umsetzung des EU-Renaturierungsgesetzes muss nachgeschärft werden – es ist ein wichtiger Baustein zur Erreichung der Ziele des globalen Biodiversitätsabkommens“, sagt der WWF-Experte. „Der jüngst vorgelegte Renaturierungsplan von Bund und Ländern ist jedoch grob lückenhaft und lässt die nötige Ambition vermissen.“