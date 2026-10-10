Feldbacher Lehrling sorgt als Staatsmeister für Erhaltung der Straßen

Julian Josef Grein holte mit Valentin Dresler den Sieg beim Sted-Bundeslehrlingswettbewerb. Er erzählt und zeigt, was so alles auf südoststeirischen Straßen zu tun ist.

Der Taxberg auf der B 66. Ein Autofahrer hat in der Früh die letzte Kehre zu schnell genommen, kam rechts von der Fahrbahn ab und nahm die Richtungstafel mit. Wenig später rückt schon der Straßenerhaltungsdienst (Sted) an, um den Schaden zu beheben.

Mit dabei ist Julian Josef Grein, frischgebackener Staatsmeister im Lehrberuf Straßenerhaltungsfachkraft. Gemeinsam mit Valentin Dresler (aus Gnas) als Helfer hat sich der Feldbacher beim Bundeswettkampf in Graz gegen starke Konkurrenz durchgesetzt (siehe Infobox).

Vom Meistertitel zum Alltag

Jetzt ist wieder beruflicher Alltag – und der ist abwechslungsreich, wie der 18-Jährige schildert: „Man macht jeden Tag etwas anderes.“ Dazu gehören geplante Arbeiten, Einsätze bei Unfällen (Verkehrsabsicherung) oder die Reparatur von Verkehrseinrichtungen wie eben jetzt am Taxberg.

Es ist viel Verkehr auf der Nord-Süd-Hauptroute durch den Bezirk Südoststeiermark und ein starker Regenschauer geht nieder. Grein gräbt zuerst einmal das Betonrohr frei, in dem die Richtungstafel verankert war. Es ist im oberen Teil gebrochen. Der Splitt wird mit einem speziellen Bohrer entfernt. „Eine Eigenkreation“, verrät Sted-Mitarbeiter Leonhard Neuherz mit einem Lachen. Und sie funktioniert gut. Während Grein das Rohr freimacht, rollen schwere Lkw und Pkw in der Kehre vorbei. Es schüttet weiter. Regenschicht gibt es beim Straßenerhaltungsdienst keine. Die Mitarbeiter sind bei jeder Witterung draußen.

Das Video zum Sted-Bundeslehrlingswettbewerb

Abwechslungsreiche Tätigkeiten

Wobei für Grein gerade das ein Motiv für seine Berufswahl war – also viel draußen im Freien zu arbeiten. Der junge Mann macht die Lehre mit Matura. Die Lehrabschlussprüfung findet Ende Oktober statt. Auf den Lehrberuf ist er über Verwandte gekommen: „Ich habe dann zwei Mal geschnuppert. Das hat mich überzeugt, dass es das Richtige für mich ist.“ Die Arbeiten reichen im Sommer vom Versetzen von Randleisten, Pflasterungsarbeiten über Entwässerungssanierung, kleinere Sanierungen bei Brücken und Asphaltierung kleinerer Abschnitte bis zur Aufstellung, Wartung, Kontrolle und Reparatur von Verkehrseinrichtungen.

1 / 11 Julian Josef Grein und sein Helfer Valentin Dresler holen den Staatsmeistertitel © Sted/Christian Karner

Im Winter werden Gehölzarbeiten durchgeführt und Schneeschäden beseitigt. Bei der Schneeräumung ist Grein schon im Räumfahrzeug mitgefahren. Auch die Handhabung zahlreicher Geräte gehört zur Ausbildung von Stampfer und Rüttelplatte bis zur Motorsäge und Spezialgeräten. Auch Straßenmarkierung wird durchgeführt.

Arbeiten bei jeder Witterung

Eine Herausforderung ist die Arbeit im Sommer. „Man ist ja bei hohen Temperaturen draußen. Das ist schon sehr anstrengend“, erzählt Grein. Nicht unterschätzen darf man auch die Arbeit unter Verkehr. Denn oft ist keine Sperrung möglich. „Jeder Schritt muss überlegt sein“, sagt Straßenmeister Johannes Petz. Es gebe keinen Mitarbeiter, der nicht schon einmal in den Straßengraben springen musste, um einem Unfall zu entgehen. „Man hat sein Blickfeld immer erweitert und man schaut auch auf die Kollegen“, betont Grein. „Dass man auf den Verkehr besonders achtet, wird auch als Routine angelernt“, erläutert Straßenmeister Petz.

Über Bewerb, Lehrberuf und Lehrlinge An Tag eins des Lehrlingsbewerbs mussten zahlreiche Fragen in Sachen Theorie beantwortet werden.

Im praktischen Teil muss ein komplexes Projekt zur Straßenraumgestaltung umgesetzt werden. Den Lehrberuf Straßenerhaltungsfachkraft gibt es seit 1999. Der erste Lehrling steiermarkweit startete in Feldbach: Gerald Kölbl. Er ist heute noch im Straßenerhaltungsdienst tätig und Assistent von Straßenmeister Johannes Petz. 15 Lehrlinge werden derzeit an den drei Standorten (Feldbach, Mureck, St. Stefan im Rosental) des Sted Südoststeiermark ausgebildet, einer davon als Mechaniker in der Zentralwerkstätte. Drei Lehrlinge treten demnächst zur Lehrabschlussprüfung an.

Der Lehrberuf eröffnet auch entsprechende Karrierechancen. „Es gibt eine Durchlässigkeit nach oben. Partieführer, Straßenmeister, Regionalleitung“, erläutern Petz und Christian Karner, der neue Sted-Regionalleiter für die Südoststeiermark. Auch der Wechsel in andere Bereiche ist möglich, wie Wassermeister oder Bauaufsicht, weil es auch eine Ausbildung zum Werkmeister Bau gibt. „Wir sind natürlich bemüht, dass unsere Lehrlinge weiter einen Dienstposten haben“, betont Petz. Grein hat dafür mit dem Staatsmeistertitel beste Voraussetzungen und Karner ist natürlich besonders stolz, dass der Titelgewinn beim „Heimbewerb“ in Graz gelungen ist.

Die Reparatur am Taxberg geht inzwischen dem Ende zu. Der Metallsteher mit der Richtungstafel kommt ins Betonrohr, Splitt wird in den verbleibenden Hohlraum gefüllt und verfestigt. Inzwischen hat der Regen nachgelassen. Für Grein und seinen Kollegen geht es weiter zur nächsten Arbeitsstelle: An der L 243 in Gossendorf muss Bankett aufgefüllt werden.