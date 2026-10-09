Zu lange geparkt: 120 Euro Strafe bei Villacher Einkaufszentrum

Seit September werden beim EKZ Supernova Kennzeichen bei der Einfahrt erfasst. Wer zu lange parkt, zahlt 120 Euro. Für Kundinnen und Kunden gibt es Ausnahmen.

Seit 8. September wird der Parkplatz vor dem Supernova von der Firma Avantpark parkraumüberwacht

120 Euro für einen Einkaufsbummel? Mehrere Besucherinnen und Besucher des Supernova Villach haben in den vergangenen Tagen Post von der Firma Avantpark erhalten. Der Grund: Sie hatten die erlaubte Parkdauer von drei Stunden überschritten. Seit Anfang September gelten nämlich auf dem Parkplatz neue Regeln.

Am 8. September wurde die Parkraumüberwachung an das Unternehmen Avantpark übergeben. Seither werden die Kennzeichen der einfahrenden Fahrzeuge automatisch erfasst. Wer die drei Stunden überschreitet, muss mit einer Zahlungsaufforderung über 120 Euro rechnen.

© KLZ/Klaus Steiner Die Hinweistafeln bei den Einfahrten und am Parkplatz weisen auf die neuen Regeln hin

Parkplatz als Park&Ride zweckentfremdet

Hintergrund der Maßnahme ist, dass Stellplätze auch als Park-and-Ride-Parkplatz genutzt wurden. „Ziel der Parkraumbewirtschaftung ist es, die vorhandenen Stellplätze in erster Linie für Besucherinnen und Besucher von Supernova Villach verfügbar zu halten“, erklärt Marina Schlager-Kleewein vom Supernova Presseteam. Zahlreiche Hinweistafeln an den Zufahrten und auf dem Gelände sollen über die neuen Regeln informieren.

Geparkt werden darf montags bis freitags von 5.30 bis 0.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 6.30 bis 22.30 Uhr, jeweils maximal drei Stunden. Außerhalb dieser Zeiten gilt ein Parkverbot. Auch dafür werden 120 Euro fällig.

Verlängerung der Parkdauer können die Mieter veranlassen

Für Kundinnen und Kunden, die länger als drei Stunden im Einkaufszentrum bleiben, gibt es bereits eine Lösung. Die Mieterinnen und Mieter können eine Verlängerung um zwei Stunden veranlassen. Zusätzlich wird an einer QR-Code-Lösung gearbeitet, bei der die Kunden die zusätzliche Parkzeit freigeschaltet bekommen.

Die Beschwerden sind der Supernova bekannt. Jeder Fall werde einzeln geprüft. „Wenn nachvollziehbar ist, dass eine Überschreitung der Parkdauer im Zusammenhang mit einem längeren Aufenthalt im Center entstanden ist, bemühen wir uns um eine kulante Lösung“, sagt Schlager-Kleewein. In vielen Fällen könnten Forderungen storniert werden. Für geringfügige Überschreitungen gelte zudem eine Toleranzzeit von zehn Minuten.

Der Parkplatz ist nicht der erste in Villach, der Autofahrerinnen und Autofahrern nachträglich Post samt Zahlungsaufforderung einbrachte. Im Frühjahr 2025 herrschte große Aufregung, weil beim Fachmarktzentrum in Maria Gail Villacherinnen und Villacher abgestraft wurden, weil sie zu früh auf den Parkplatz eingefahren waren. Nach dem großen medialen Druck kündigte der Betreiber, die Parkraumbewirtschaftungsfirma.