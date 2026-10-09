Restart-up Night Hartberg: Nicht nur auf ein Pferd setzen

Rund 120 Unternehmer trafen sich bei der Restart-up Night des innolabs bei der Grabner Gruppe in Hartberg und holten sich Inspiration für Innovation.

Stefan Krispel, Andrea Wilfinger-Lang und Andreas Halwachs (2. bis 4. v. l.) gaben persönliche Einblicke in ihre Unternehmen. Hier am Bild mit Hans Lercher vom Campus 02 (1.v. l.), WKO-Steiermark-Präsidenten Josef Herk und Steiermärkische-Sparkasse-Vorstand Oliver Kröpfl (2. und 1. v. l.)

„Da herinnen ist Jammern verboten“, gibt Hans Lercher, Leiter des Departments für Innovationsmanagement an der FH Campus 02, gleich zu Beginn der Restart-up Night in der Lagerhalle der Grabner Gruppe in Hartberg die Hausordnung für den Abend aus. Wo sonst Stahl auf seine Weiterverarbeitung wartet, versammeln sich rund 120 Unternehmer an Stehtischen mit weißen Hussen vor einer Bühne, auf der vor allem eines geschehen soll: Inspiration zur Innovation teilen.

Es ist die siebte Auflage der Restart-up Night, die vom innolab des Campus 02 und der WKO Steiermark in Kooperation mit der Steiermärkischen Sparkasse und der Kleinen Zeitung jedes Jahr an einem anderen Standort stattfindet. Geladen werden Unternehmer aus der Region, auf der Bühne geben drei von ihnen persönliche Einblicke in ihren Weg.

© Conny Leitgeb Andreas Halwachs führt zusammen mit seinem Bruder Stefan die Grabner Gruppe

Eine lebenswichtige Lektion

Den Auftakt bestreitet an diesem Abend Gastgeber Andreas Halwachs, der mit seinem Bruder Stefan die Grabner Gruppe in dritter Generation leitet. Vom klassischen Stahlbau über Seilbahnen bis zur Auftragsfertigung für Maschinen- und Anlagenbauer steht der Betrieb heute auf vielen Beinen.

Das allerdings war nicht immer so, wie Andreas Halwachs erzählt. Einst gab es einen Großkunden, der rund 80 Prozent des Umsatzes ausgemacht habe. Als dieser seine Produktion nach Spanien verlagerte, schrammte man nur durch extrem viel Fleiß an der Katastrophe vorbei. Seither gilt im Haus die Regel: Kein Kunde darf mehr als 15 Prozent des Umsatzes ausmachen. „Ich kenne viele, die zu kämpfen haben, weil sie nur auf ein Pferd gesetzt haben“, schildert Andreas Halwachs.

© Conny Leitgeb Andrea Wilfinger-Lang leitet die Welog Gruppe in Ilz

Den Überraschungsmoment nützen

Viele „Pferde“ gibt es auch im Stall der Welog Gruppe in Ilz, wie deren Geschäftsführerin Andrea Wilfinger-Lang erzählt. Aus einem Landesproduktenhandel, der zunächst aus der Garage ihres Vaters Bernhard Wilfinger heraus operierte, ist über die Jahre ein Logistikunternehmen mit 150 Lkw und 270 Mitarbeitern geworden. Auch Tankstellen, Werkstätten und ein Rasthof in Ilz gehören zum Unternehmen.



Bereits mit zwölf Jahren fuhr Andrea Wilfinger-Lang im Führerhaus mit. Später, als der Führerschein anstand, bekam sie vom Vater ein Angebot, das sie nicht ausschlagen konnte: Er zahle, aber „nur wenn du alle Führerscheine machst“, erinnert sich Wilfinger-Lang. Gefragt, wie es ihr in einer Männerdomäne geht, blitzt kurz der Schalk auf: „Ich finde es ja cool, weil man von allen unterschätzt und belächelt wird. Da habe ich immer einen Überraschungsmoment.“

© Conny Leitgeb Stefan Krispel arbeitet daran, den authentischen Geschmack des Vulkanlandes ins Weinglas zu bringen

Mission: Vulkanland schmeckbar machen

Der letzte Interviewpartner des Abends, Stefan Krispel, war erst 18, als er als Silberberg-Absolvent seine erste Weinernte am elterlichen Hof in Straden verantwortete. Heute bewirtschaftet der Betrieb rund 170 Hektar, verkauft rund 1,2 Millionen Flaschen Wein pro Jahr und lebt, was Krispel als „holistische Landwirtschaft“ bezeichnet.



Krispels eigenes Herz hängt am Basalt. Auf einer kleinen Parzelle arbeitet er „völlig anders“ als im Rest des Betriebes, getrieben von der Frage: Wie wird das Vulkanland schmeckbar? „Wenn wir das Vulkanland ins Glas bringen, sind wir nicht mehr austauschbar“, lautet Krispels Devise.

Im Anschluss an die Keynotes ging es für die Gäste in Kleingruppen auf Betriebsführung durch die Hallen der Grabner Gruppe, ehe der Abend beim gemütlichen Netzwerken in der Halle ausklang.