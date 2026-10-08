Beste Bedingungen: Große Jagd auf Riesen-Parasole in Kärnten

Schwammerl mit mehr als 30 Zentimeter Durchmesser sind keine Seltenheit. Die Luftfeuchtigkeit ist derzeit ideal. Der Parasol ist von der Schonzeit ausgenommen.

Mit dem Sammeln von Eierschwammerln oder Steinpilzen ist es seit 30. September vorbei. Die Schonzeit hat begonnen. Beim Parasol gilt diese nicht. Und viele Kärntnerinnen und Kärntner nutzen das gerade aus. Nicht nur die Menge überwältigt viele, auch die Größe einzelner Exemplare ist beeindruckend. „Die Hauptsaison ist bei uns sowieso im Herbst. Jetzt ist auch die Luftfeuchtigkeit da, die die Pilze brauchen, um sich auszubreiten“, sagt Evelin Delev vom Naturwissenschaftlichen Verein für Kärnten.

Viele Schwammerlklauber ernten derzeit Parasole mit mehr als 30 Zentimeter Durchmesser. Delevs Rekordfund liegt bei 36 Zentimetern. „Wenn alles passt, ist das gut möglich“, sagt die Expertin. Dass man den Parasol derzeit sammeln darf, ist auch ihr zu verdanken. „Er war im Schutzprogramm drinnen. Wir haben ihn aber herausbekommen, weil nicht überklaubt wird“, sagt Delev.

Seinem Namen verdankt der bei uns als Parasol bekannte Gemeine Riesenschirmling übrigens seiner Form, die einem Sonnenschirm gleicht.