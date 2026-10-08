Aus diesem Grund fiel der Strom in Eberndorf großflächig aus

Am Morgen des 8. Oktober waren rund 2000 Kunden der Kelag in der Völkermarkter Marktgemeinde von der Stromversorgung abgeschnitten.

Nachdem bei Grabungsarbeiten in der Ortschaft Gablern/Lovanke ein Stromkabel beschädigt wurde, war bei rund 2000 Kunden der Kelag im Großraum der Marktgemeinde Eberndorf/Dobrla vas am 8. Oktober in der Früh kurzfristig der Strom ausgefallen. „Durch Umschaltungen in der Versorgung sind aktuell nur mehr 116 Kunden betroffen“, teilt Tanja Schwab von der Kelag auf Nachfrage der Kleinen Zeitung mit.

Über die Dauer der Behebung des Schadens könne derzeit noch nichts gesagt werden. Indes bittet die Kelag-Pressesprecherin die betroffenen Kunden um Verständnis.