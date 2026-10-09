Kärntner Stadt muss bis Frühjahr auf Augenarztordination warten

In Althofen fehlt ein Kassen-Augenarzt. Patienten müssen derzeit auf andere Ärzte ausweichen. Diese sind teilweise sehr überlastet.

Seit Juli gibt es in der Stadt Althofen keinen Kassen-Augenarzt mehr. Andrea Mitterndorfer-Hinteregger wechselte im Juli in den Ruhestand. Aus der öffentlich einsehbaren Reihungsliste der Kärntner Ärztekammer geht hervor, dass Sarah Andrea Gorton an erster Stelle für eine Kassenstelle gereiht ist.

„Die Vergabe der Kassenplanstelle für Augenheilkunde nach Andrea Mitterndorfer-Hinteregger in Althofen ist erfolgt. Die Eröffnung der Ordination erfolgt grundsätzlich innerhalb der vertraglich vorgesehenen Frist. Ziel ist es, den Ordinationsbetrieb möglichst rasch, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach der Zusage zur Invertragnahme, aufzunehmen. Sollten im Einzelfall nachvollziehbare Gründe eine Verzögerung erforderlich machen, kann im Einvernehmen eine angemessene Fristverlängerung vereinbart werden“, teilt Monika Hasenbichler, stellvertretende Direktorin der Ärztekammer für Kärnten, damals auf Anfrage mit. Eine aktuelle Anfrage an die Ärztekammer blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Ordination soll gebaut werden

Nun tut sich was. In der öffentlich einsehbaren Amtstafel der Stadtgemeinde Althofen wird eine Bauverhandlung kundgemacht. „Errichtung einer Augenordination mit PKW-Unterstand, Luftwärmepumpe, Lüftungsanlage und Klimaanlage“, ist zu lesen. Bauwerberin ist Sarah Andrea Gorton. Die Verhandlung findet am 22. Oktober statt, befinden soll sie sich in der Christalnikstraße.

„Nun kommt Bewegung in die Sache. Mir wurde mitgeteilt, dass die Ordination bis zum Frühjahr 2027 eröffnen soll. Mir ist bewusst, dass die Situation schwierig ist. Die Althofenerinnen und Althofener müssen derzeit auf andere Ärzte ausweichen. Jedoch bin ich froh, dass es ab dem Frühjahr wieder eine Augenärztin bei uns geben wird“, erklärt Bürgermeister Walter Zemrosser (Liste für Alle).

© Helmuth Weichselbraun Freut sich, dass es bald wieder eine Augenarztordination geben wird: Bürgermeister Zemrosser

Krankenkasse ist Vakanz bekannt

Seitens der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) ist bekannt, dass die Stelle derzeit unbesetzt ist: „Im Bezirk St. Veit ist derzeit die Kassenplanstelle in Althofen vorübergehend vakant – und eröffnet, wie bereits erwähnt, im Frühjahr 2027. Alle übrigen vertragsfachärztlichen Kassenstellen sind besetzt. Die ÖGK evaluiert die Versorgungsstrukturen laufend im Rahmen des Regionalen Strukturplans Gesundheit (RSG) 2030, um eine bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung langfristig sicherzustellen.“

In Kärnten wartet man laut der Kasse nur drei Wochen auf einen Termin: „Die uns vorliegenden Daten aus einer Wartezeitenstudie 2026 zeigen, dass Patienten in der Region Kärnten/Steiermark durchschnittlich 21 Tage auf einen Facharzttermin warten. Grundsätzlich sind die ÖGK-Versicherten österreichweit mit der Wartezeit im Facharztbereich zufrieden und vergeben die Schulnote 2.“