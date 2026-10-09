Südsteirische Premiere: Wagna wird zum Ring für 13 Boxkämpfe

Der Boxsport bekommt in der Region eine neue Bühne: „Gentlemen Boxing“ Leibnitz lädt am Samstag erstmals zur Fight Series in die Mehrzweckhalle in Wagna.

Seit drei Jahren betritt der 19-Jährige täglich das Boxstudio in Leibnitz, um zu trainieren. „Wenn du im Ring stehst, hast du einen Tunnelblick, du blendest alles aus“, erzählt Felix Pietschnig. Der Athlet aus Ehrenhausen weiß, dass am Samstag genau dieser Moment kommen wird – wenn er um den Nationaltitel der World Karate Federation (WKF) kämpft.

Zum ersten mal veranstaltet der Leibnitzer Boxclub „Gentlemen Boxing“ die „Gentlemen Fight Series“. Die Mehrzweckhalle in Wagna wird dabei zum Schauplatz von insgesamt 13 Boxkämpfen, rund 650 Besucher werden erwartet. „In der Region gibt es sowas noch nicht – wir wollen den Boxsport für alle lebendig machen“, erklärt der Gründer des Boxclubs, Siegfried Schuster.

Für Pietschnig ist der Abend nicht nur die Chance auf den Nationaltitel – sondern auch die Revanche. Vier Siege und eine Niederlage stehen bislang in seiner Kampfbilanz. Verloren hat er im Juni in Wels – gegen Elias Ohrenberger, jenen Gegner, auf den er am Samstag erneut trifft. „Ich habe da knapp verloren – in den vergangenen Wochen habe ich an meiner Technik gearbeitet, um die Fehler nicht zu wiederholen“, erzählt der 19-Jährige.

© KLZ / Sarah Romauch Kurz vor dem Kampf schont sich Felix Pietschnig – um am Samstag den Nationaltitel zu holen

WKF-Trainer steigt selbst in den Ring

Unterstützt wird Pietschnig dabei von Kadertrainer Jürgen Grabosch, der am Samstag selbst die Boxhandschuhe anzieht. „Wenn man in den Ring steigt, dann zählt nur noch die Technik – bei mir ist das schon automatisiert“, erklärt der 57-Jährige.

Wer sich gegen mich in den Ring traut, der weiß, was ihn erwartet. — Jürgen Grabosch , Trainer des österreichischen WKF-Nationalteams

Der Deutsche hat reichlich Boxerfahrung – mit zehn Jahren bestritt er seinen ersten Kampf, mittlerweile stehen 285 Kämpfe zu Buche. „Ich will die 300 schon voll machen – oder vielleicht sogar 350“, erklärt er. Mehrfach wurde er Meister, aktuell ist er amtierender Doppelweltmeister der Ü50 im Halbschwergewicht und Trainer der österreichischen WKF-Nationalmannschaft. Am Samstag geht es für ihn gegen den Portugiesen Jorge Coelho um den WKF-Europatitel.

© KLZ / Sarah Romauch Jürgen Grabosch ist amtierender Doppelweltmeister, Trainer der WKF Nationalmannschaft und bereitet die Kadermannschaft vor den Fight Series vor

„Es war nicht so einfach, einen Gegner für Jürgen zu finden“, erklärt Schuster. „Viele haben schon gegen ihn verloren.“ Grabosch freut sich auf die Herausforderung. „Wer sich gegen mich in den Ring traut, der weiß, was ihn erwartet – und ich konzentriere mich auf mich selbst.“

Sparring statt Boxsack

Grabosch übernahm auch die Vorbereitung der zwölf weiteren Teilnehmer des Gentlemen Boxing Club Leibnitz. „Es gab mehr Sparring als sonst“, so Grabosch. Denn ein Sandsack allein reiche für die Kämpfe nicht. „Man muss in der Situation des Kampfes reagieren können.“

Ab 17 Uhr ist die Halle geöffnet, um 19 Uhr beginnen die Kämpfe. Nach dem Eröffnungslied und der Vorstellung der Schiedsrichter geht es los. Beim Einlaufen in die Arena wählen die Boxer zur Ankündigung ihren eigenen Song. Felix Pietschnig wird mit einem Remix von Tupac und 50Cent in die Halle kommen. „Der heißt ‚Fear Nothing‘ – der passt ganz gut zu mir“, schmunzelt er.

© KLZ / Paul Jaunegg Siegfried Schuster, Gründer des Gentlemen Boxing, ist selbst ehemaliger österreichischer Boxstaatsmeister

Siegfried Schuster blickt schon vor der Veranstaltung stolz auf das Event. Mit einer restlos ausverkauften Halle habe er selbst nicht gerechnet – das Programm verspricht jedoch einen spannenden Kampfabend. „Wir haben für unsere eigenen Boxer keine leichten Gegner ausgesucht – sie müssen sich im Ring beweisen.“