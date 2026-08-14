In der Boxakademie Südsteiermark „Gentleman Boxing“ gab es kürzlich Grund zur Freude: Der Box- und Kampfsportverein aus Leibnitz wurde für eine exklusive österreichweiten Nachwuchsinitiative ausgewählt. Eine Fachjury wählte den Club unter die zehn besten Jugendprojekte des Landes. Die Dotierung: ein Förderbetrag in Höhe von 4000 Euro.

Gesponsert wurde die Initiative von Intersport Austria und Mastercard. Ausgewählt wurden Projekte, die Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Sport erleichtern. „Mit dem Geld wollen wir eine Spiegelwand im Boxstudio einbauen – das hilft uns besonders, wenn wir mit Jugendlichen trainieren“, erzählt Siegfried Schuster, Gründer des Box-Clubs. Seine Frau Nicole reichte bei der Ausschreibung das Vereinskonzept ein: „Der Schlusssatz war: ‚Sport sollte für jeden leistbar sein‘.“ Das überzeugte die Jury.

Für das Abschlussevent wurde nach Salzburg geladen – die Vereinsmitglieder Dominik Taucher und Oliver Herzog reisten für den südsteirischen Verein an. Zusätzlich zur Veranstaltung selbst stand für die beiden eine Führung durch die Red Bull Sportakademie und auch das UEFA Super Cup Finale am Programm. „Wir selbst waren nicht dabei – aber Dominik und Oliver haben uns gut vertreten“, meint Schuster. Insgesamt wurden zehn Vereine mit einer Gesamtsumme von 50.000 gefördert.