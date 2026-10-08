„Ich schreibe Geschichten, um eigene Ängste zu verarbeiten“

Till Raether eröffnete Mittwochabend das Kleine Zeitung Krimifest Kärnten im Kloster Wernberg. Der Bestsellerautor las aus „Meeresdunkel“ und gab Einblicke in die Entstehung seines Thrillers.

Zwei Familien, ein Ferienhaus und viel zu hohe Erwartungen an die schönste Zeit des Jahres: Für Till Raether ist das eine gute Ausgangslage für einen Thriller. Für seine Figuren wird daraus ein Albtraum. Für die 45 Gäste im Klosterrestaurant Wernberg hingegen ein kurzweiliger Abend. Am Mittwochabend las der Bestsellerautor zwischen den Gängen aus „Meeresdunkel“, erzählte von eigenen Urlaubserfahrungen und bezog das Publikum immer wieder ins Gespräch ein.

Dass ausgerechnet die Urlaubszeit als schönste Zeit des Jahres propagiert werde, sei „eigentlich deprimierend“, bemerkte Raether über seine Landsleute. Schließlich laste auf diesen wenigen Wochen eine gewaltige Erwartung. Enttäuschungen seien da fast vorprogrammiert. Und wo ließen sich diese besser unterbringen als auf Mallorca, dem liebsten Reiseziel der Deutschen?

Hohe Erwartungen, schlechte Aussichten

In „Meeresdunkel“ buchen zwei Familien versehentlich dasselbe abgelegene Ferienhaus auf der Insel. Weil anderswo keine Unterkunft mehr zu bekommen ist, arrangieren sie sich zunächst. Dann zieht ein schwerer Sturm auf, die Familien sitzen auf dem Anwesen fest, die Situation eskaliert – und eine Leiche wird entdeckt. Die Idee zur Doppelbuchung steuerte Raethers 19-jährige Tochter bei. Auch der Schauplatz hat einen persönlichen Bezug: Cala Santanyí kennt der Autor von Reisen mit seiner Familie. Er habe Freude daran, Orte aus seiner eigenen Biografie in Büchern zu verarbeiten, erzählte er. Auch, weil sich daraus ein guter Anlass ergebe, für Recherchen wieder hinzufahren. Doch hinter dem Schreiben steckt für ihn mehr: „Es entstehen Geschichten, um eigene Ängste zu verarbeiten.“

1 / 2 Zwischen den Gängen © Markus Traussnig

Wie viel unter der schönen Urlaubsfassade seiner Figuren brodelt, wurde in den ausgewählten Passagen deutlich. Nach und nach lernten die Gäste die beiden Familien und ihre Probleme kennen. Raether wechselte zwischen Lesung und Erzählungen über die Entstehung des Buches, stellte Fragen und reagierte auf sein Publikum. Mit Humor und feinem Gespür für Spannung hatte er die Gäste rasch für sich gewonnen.

Unbewegte Gesichter im Norden

Dass die Reaktionen bei Lesungen regional sehr unterschiedlich ausfallen können, kennt der Autor aus Erfahrung. Gerade im norddeutschen Raum, wo er häufig auftritt, „liest man und schaut in völlig unbewegte Gesichter und bekommt nichts zurück“. Im Kloster Wernberg kam die Rückmeldung schon während der Lesung: Die Gäste spendeten immer wieder Applaus.

Für den 1969 in Koblenz geborenen und in Berlin aufgewachsenen Autor war es der erste Besuch in Kärnten. Seit mehr als 25 Jahren lebt er mit seiner Familie in Hamburg. Mitgebracht hatte der Glauser-Preisträger 2025 in der Kategorie Roman auch einen Ausblick auf sein nächstes Buch: Der neue Thriller wird in Südtirol spielen.

Alle Bilder des Eröffnungsabends

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„Spurensuche im Kloster“

Eröffnet hat den Abend Moderatorin Martina Klementin. Hausherrin Schwester Pallotti Findenig begrüßte die Gäste ebenfalls und wünschte einen spannenden Abend, auch in kulinarischer Hinsicht. Mit dabei waren Krimitfest-Mitverantwortlicher Michael Spanring-Sternig vom Tourismusverband Villach und Peter Peschel, Geschäftsführer der Tourismusregion Wörthersee-Rosental.

Für das Menü unter dem Motto „Spurensuche im Kloster“ sorgte der Küchenchef des Klosterrestaurants, Haubenkoch Georg Klammer. Betriebsleiter Daniel Gonser und sein Team servierten nach einer Variation von Lachs „Die heiße Spur“: eine herbstliche Kürbissuppe. Es folgte das „Duett der Verdächtigen“, geschmortes und gebratenes Rind mit Süßkartoffeln und Polenta. Den Abschluss bildete das „Süße Geheimnis“, ein weißes Schokoladenmousse mit Himbeeren.

Nach der Lesung ging es für viele Gäste zum Büchertisch der Buchhandlung Heyn, betreut von Helmut Zechner und seiner Lebensgefährtin Katja Wassermann. Raether nahm sich anschließend viel Zeit für Gespräche und persönliche Widmungen.

Bis 25. Oktober folgen weitere Lesungen in den Regionen Villach, Wörthersee-Rosental und Nassfeld-Pressegger See-Weißensee. Für die Veranstaltungen in der Region Villach sind bereits alle Karten vergeben. Noch verfügbare Tickets findet man auf der Website des Festivals.