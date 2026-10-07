Stefan Waldner wechselt im ersten Quartal 2027 von der OMV zum Verbund. Der 49-Jährige ist vorerst für zwei Jahre bestellt, mit Option auf zwei weitere.

Nach dem Abgang von Peter Kollmann Ende August hat der Verbund nun einen neuen Finanzvorstand gefunden. Stefan Waldner, derzeit Senior Vice President im Finanzbereich der OMV, wechselt im ersten Quartal 2027 zu dem Energieversorger. Wie der Verbund am Mittwoch mitteilte, hat der Aufsichtsrat den gebürtigen Villacher für eine Funktionsperiode von zwei Jahren zum CFO bestellt, mit einer Verlängerungsoption für zwei weitere Jahre.

Bis der 49-Jährige sein Amt antritt, führt weiterhin Verbund-Chef Michael Strugl die Finanzagenden. Kollmann wechselte zur Bank of America und übernahm dort die Rolle des Vice Chair EU und Country Executive für Deutschland und Österreich.

Seit 21 Jahren bei der OMV

Waldner verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Energiewirtschaft sowie umfassende Expertise in Finanzierung, Kapitalmarkt und M&A. Zu seinen bisherigen Funktionen zählen die Positionen als CFO der OMV Petrol Ofisi in der Türkei und als CFO und Vorstandsmitglied der OMV Petrom in Rumänien. Seine Karriere begann der Kärntner bei Merrill Lynch International in London; 2005 wechselte er zur OMV.

© Linkedin/screenshot Von der OMV zum Verbund: Stefan Waldner wird neuer CFO

„Stefan Waldner verbindet Kapitalmarktexpertise mit operativer CFO-Erfahrung in der Energiewirtschaft. Damit bringt er beste Voraussetzungen mit, um die Umsetzung unserer Strategie zu unterstützen und die finanzielle Stärke von Verbund zu sichern“, erklärt Martin Ohneberg, Aufsichtsratsvorsitzender der Verbund AG.

Mit Achim Kaspar ist bereits ein Kärntner seit 2019 Vorstand der Verbund AG. Er verantwortet die Wasserkraft-Erzeugung sowie Digitalisierung und Arbeitssicherheit.