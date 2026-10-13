Verein aus Burgauberg reist mit mobiler Apfelpresse durchs Land

Der Verein Wieseninitiative aus Burgauberg ermöglicht es Privatpersonen, Äpfel aus dem eigenen Garten zu Saft verarbeiten zu lassen – frisch oder pasteurisiert.

Brennen für frisch gepressten Saft: Die drei Vereinsmitglieder Thomas Matisovits, Hans Striemitzer und Moritz Wolf sorgten am Bauhof in Wolfau für einen reibungslosen Press-Betrieb

Streuobstwiesen sind schützenswerte Mikro-Ökosysteme ­und ein zentrales Charakterbild der burgenländischen und steiermärkischen Kulturlandschaft. Der Verein Wieseninitiative aus Burgauberg hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, sie zu erhalten – unter anderem mit dem Einsatz einer mobilen Saftpresse, mit der seine Mitglieder durch das Grenzgebiet ziehen.

Die Idee: Privatpersonen dabei helfen, ihr Obst loszuwerden – das heißt, es zu feinstem Saft aus dem heimischen Garten zu verarbeiten. „Das Tolle ist, dass das hier gleich pasteurisiert wird“, begeisterte sich etwa eine Apfelbaumbesitzerin an einem Oktobersamstag auf dem Gelände des Bauhofes in Wolfau. Rund 90 Kilogramm Äpfel habe sie mitgebracht, die hier nun gepresst und zu Apfelsaft verarbeitet werden.

Mobile Saftpresse für rund 150.000 Euro

Auf dem zweiachsigen Anhänger, den Hans Striemitzer und seine Kollegen Thomas Matisovits und Moritz Wolf vom Vereinssitz in Burgauberg hier her gebracht haben, thront eine voll ausgestattete Obstverarbeitungsanlage. Rund 150.000 Euro habe der 1994 gegründete Verein vor etwa drei Jahren dafür ausgegeben. Seitdem reist ein kleiner Teil des knapp 1500 Mitglieder zählenden Vereins damit durchs Burgenland und die Steiermark.

1 / 4 Heute geht es Äpfeln an den Kragen © KLZ / Moritz Weinstock

„Wir können eigentlich alles pressen, Äpfel, Birnen, Quitten, Weintrauben“, erklärt Matisovits die Maschine der Firma Kreuzmayer. Er selbst ist seit drei Jahren mit an Board und weiß daher auch, dass Weintrauben händisch in die Presse gelegt werden müssen, damit die Maschine besser funktioniert.

Frischer Saft oder vor Ort pasteurisieren lassen

Per Voranmeldung werden Zeitfenster vergeben, in denen Privatpersonen ab einer Menge von 50 Kilogramm ihre Äpfel aus dem eigenen Garten verarbeiten lassen können. Im Wasserbad werden sie zunächst gereinigt, bevor ein Förderband sie zur Presse bringt. Aufgefangen in zwei großen Aluminiumtanks, geht es dann in die eigens für den Verein inkludierte Abfüllanlage.

Wir können eigentlich alles pressen, Äpfel, Birnen, Quitten, Weintrauben — Thomas Matisovits, seit drei Jahren mit der Apfelpresse für den Verein unterwegs

Dabei können sich die Kunden entscheiden, ob sie 50 Cent pro Liter zahlen und dafür im Gegenzug frischen Apfelsaft erhalten. Oder man zahle einen Euro pro Liter, um den Saft vorher „auf zirka 84 Grad zu erhitzen“, so Striemitzer – dann sei er sogar mehrere Jahre haltbar. Auch das Gebinde ist frei wählbar. Mancher bringt leere Wasserflaschen mit, andere nehmen zwei weitere Euro in die Hand, um den Saft im Fünf-Liter-Karton mit nach Hause zu nehmen.

1 / 3 Auch Weintrauben lassen sich zu Saft verarbeiten, die ein Kunde seinem Apfelsaft beimengen lässt © KLZ / Moritz Weinstock

Unterstützt von Land und Europäischer Union

Angetrieben wird der Verein durch den Grundsatz „Schutz durch Nutzung“, denn die heutige intensive Landwirtschaft sorge dafür, dass Wiesen und Streuobstwiesen wirtschaftlich immer unattraktiver werden. Neben Aufklärungsarbeit und Wissensvermittlung hilft die Wieseninitative daher auch bei der „Ausarbeitung von Förderungsprogrammen“ und unterstützt Bauern bei der Vermarktung ihrer Produkte.

Kommende Termine für die Apfelpresse Wo?



Dienstag, 13. Oktober: Jennersdorf, Lagerhaus, Bahnhofring 11, 8380 Jennersdorf

Mittwoch, 14. Oktober: Wiesfleck, Lagerhaus, Sixtinastr. 36, 7425 Wiesfleck

Donnerstag, 15. Oktober: Burgauberg, Streuobst-Zentrum, Höhenstr. 4, 7574 Burgauberg-Neudauberg

Freitag, 16. Oktober: Mannersdorf a.d. Rabnitz, Gemeindeamt, 7444 Mannersdorf a.d. Rabnitz

Dienstag, 20. Oktober: Großpetersdorf, Lagerhaus, Raiffeisenpl. 2, 7503 Großpertersdorf



Wann? Start ist jeweils um 9 Uhr



Anmeldung: Via Website (www.streuobstwiesn.at) oder Tel. 0677 - 620 190 34, 0664-53 11 522

So verwundert es kaum, dass der Verein selbst ebenfalls gefördert wird. Neben den Beiträgen seiner Mitglieder fließen Gelder aus dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, aus der Initiative „Wir leben Land“, dem Land Burgenland und der Europäischen Union in das Projekt – und damit indirekt in jeden Liter frisch gepressten Saft.