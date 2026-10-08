Guttaringer Krämermärkte wollen wieder Tausende Gäste anlocken

Am 11. und 18. Oktober finden die 481. Guttaringer Krämermärkte statt. Die Eröffnung geht am 10. Oktober über die Bühne, heuer aber ohne Marktparty der Hochofenteufel.

Nach dem großen Jubiläum im Vorjahr finden heuer bereits die 481. Guttaringer Krämermärkte statt. „Bei schönem Wetter kommen pro Marktsonntag 2000 bis 3000 Besucherinnen und Besucher nach Guttaring“, erklärt Bürgermeister Günter Kernle (Gemeinsam für Guttaring). Zwischen 40 und 50 Marktstandler werden pro Sonntag erwartet, die regionalen Produkte, Kunsthandwerk und andere Spezialitäten anbieten werden. Auch für Speis und Trank ist durch die umliegende Gastronomie und Vereine natürlich gesorgt. „Erstmals schenkt heuer der ATUS Guttaring aus“, verrät Kernle.

Das Prozedere verläuft wie jedes Jahr: Am Samstag, dem 10. Oktober, startet um 17 Uhr im Keltenweg der Festumzug in Richtung Oberer Marktplatz, wo die Markteröffnung mit der Aufstellung der Marktfreyung und dem Bieranstich stattfindet. „Alle Vereine und die Schulen machen dabei mit, einige Ehrengäste aus der Politik haben sich bereits angekündigt“, sagt der Bürgermeister. Paul Werzer wird die Marktverkündung verlesen.

Neben der jährlichen Kranzniederlegung gibt es heuer außerdem eine Segnung beim frisch renovierten Kriegerdenkmal. Was es in diesem Jahr jedoch nicht mehr gibt, ist die Marktparty der Guttaringer Hochofenteufel nach der Eröffnung: „Die Party war für uns leider nicht mehr rentabel, aber wir haben unser Standl beim Vergnügungspark, das am Samstagabend und an den beiden Marktsonntagen geöffnet hat“, erklärt der Obmann der Krampusgruppe, Jürgen Ostermann.

1 / 2 Das renovierte Kriegerdenkmal © Marktgemeinde Guttaring

Ortsdurchfahrt ist während des Markts gesperrt

Die Marktsonntage selbst gehen dann am 11. und 18. Oktober über die Bühne, dafür ist die Ortsdurchfahrt an diesen beiden Tagen jeweils von 6 bis 22 Uhr gesperrt. Neben dem Krämermarkt im Ortszentrum – Marktleiter ist seit 2024 Hannes Lesnik – erwarten die Besucher auch einige Fahrgeschäfte wie Autodrom und Tagada. Bürgermeister Kernle hofft auf viele Gäste zu den Guttaringer Krämermärkten.