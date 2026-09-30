Auch Mittelkärntner Gemeinden verlassen Klimaschutzprogramm

2027 wird das Landesprogramm für energieeffiziente Kommunen umgestellt. Pilotgemeinden wie Guttaring machen nicht mehr mit. Auch Feldkirchen steigt aus.

Guttaring war im Jahr 2005 eine der Pilotgemeinden, die dem e5-Programm des Landes Kärnten beigetreten sind. Ziel des Programms ist es, Energieeffizienz- und Energiesparprojekte in den Mitgliedsgemeinden zu forcieren. Je mehr Maßnahmen umgesetzt werden, desto mehr „e“ kann eine Gemeinde sammeln, maximal sind fünf „e“ möglich.

Regelmäßig wird die Einhaltung der Standards im Rahmen einer Re-Zertifizierung überprüft. Guttaring hält aktuell bei drei „e“, steigt aber nun, wie auch andere Gemeinden in ganz Kärnten, aus dem Programm aus, da es vonseiten des Landes mit 2027 zu einer Programmumstellung kommt (Details siehe Info-Box). „Früher konnte man für Projekte gut Gelder aus dem Programm lukrieren, in Zukunft muss viel selbst gezahlt werden“, nennt Bürgermeister Günter Kernle (Gemeinsam für Guttaring) einen Grund für den Ausstieg, der bereits im Gemeinderat beschlossen wurde.

In der Vergangenheit setzte Guttaring unter anderem die Mustersanierung der Volksschule nach dem „klimaaktiv Gold Standard“, eine thermische Solaranlage beim Sporthaus, Photovoltaikanlagen auf Volksschule und Kläranlage oder die Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung auf energiesparende Leuchtmittel um. „Im ländlichen Raum wird es irgendwann schwierig, weitere Maßnahmen umzusetzen. Wir wollen uns einmal anschauen, wie sich das neue Programm entwickelt“, so Kernle.

© Helmuth Weichselbraun Bürgermeister Günter Kernle (Gemeinsam für Guttaring)

„Können den Mitteleinsatz nicht leisten“

Ebenfalls fristgerecht gekündigt hat die Teilnahme am e5-Landesprogramm nach zehn Jahren Mitgliedschaft die Stadtgemeinde Feldkirchen, die aktuell wie Guttaring bei drei „e“ hält. Umgesetzt wurden in der Vergangenheit etwa die Einführung der Energiebuchhaltung für öffentliche Gebäude und bewusstseinsbildende Maßnahmen sowie Workshops in Schulen und anderen Einrichtungen.

„Es werden ab 2027 nur mehr Leuchtturmprojekte gefördert. Im neuen Programm die nächste Stufe zu erreichen wäre nur mit einem sehr großen Mitteleinsatz möglich und den können wir derzeit nicht leisten“, erklärt der zuständige Stadtrat Christoph Gräfling (Gemeinsam für Feldkirchen): „Wir haben aber unsere Hausaufgaben gemacht, durch den Ausstieg verschlechtert sich für Feldkirchen nichts.“ Bei der Klima- und Energiemodellregion (KEM) und KLAR-Tiebeltal und Wimitzerberge bleibe man aber weiterhin dabei, da man den Klimaschutz weiterhin forcieren will.

© KK Stadtrat Christoph Gräfling (Gemeinsam für Feldkirchen)

St. Veit bleibt Mitglied

Erst seit dem Jahresbeginn 2024 ist die Stadtgemeinde St. Veit Mitglied im Landesprogramm für energieeffiziente Gemeinden und hält derzeit bei drei „e“. „Mit der neuerlichen Unterzeichnung der Basisvereinbarung nimmt die Stadtgemeinde am e5-Spitzenprogramm teil“, informiert die Pressesprecherin der Stadt, Karin Schweighofer. Als Vorteile werden unter anderem die durch das Programm unterstützte Umsetzung des Klimaneutralitätsfahrplans St. Veit 2040, die fachliche Begleitung und regelmäßige Überprüfung der Fortschritte, Zertifizierungen und Auszeichnungen, mögliche Energie- und Kosteneinsparungen sowie die Vorbildwirkung der Stadtgemeinde als aktive Klima- und Energiestadt genannt. Die Stadtgemeinde möchte unter anderem auf das vierte „e“ hinarbeiten.

„Programm gibt Orientierung“

Die vierte Mittelkärntner Gemeinde im e5-Programm ist Althofen. Sie ist seit dem Jahr 2012 dabei und darf sich mittlerweile mit vier „e“ schmücken. „Wir bleiben im Programm, weil es Orientierung gibt und man gemessen wird“, sagt e5-Teamleiter Stadtrat Wolfgang Leitner (Team Wolfgang Leitner). „Wir sind sehr stolz auf unsere vier ,e‘ und sind im Gemeinderat einhellig der Meinung, dass wir bleiben wollen“, ergänzt Bürgermeister Walter Zemrosser (Liste für Alle).

In der Vergangenheit wurden „viele Themen auf vielen Gebieten“ in Sachen Energieeffizienz umgesetzt, wie Leitner betont. Dazu zählen etwa Projekte in den Bereichen Mobilität wie die Einführung des „Ruf:mi-Taxis“ oder der Ausbau kommunaler Photovoltaikanlagen. „Ich verstehe, dass manche Gemeinden aus finanziellen Gründen nicht mehr dabei sind, aber Althofen kann und will sich dieses Programm leisten“, stellt Leitner klar.