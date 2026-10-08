In Villach eröffnet die neue Tanzbar „Schickeria“

In der Innenstadt eröffnet ein Lokal für Menschen, die zu Musik aus ihrer Jugend tanzen wollen. Der 55-jährige Betreiber bringt Erfahrung aus der Gastronomie mit.

Musik aus der eigenen Jugend hören, Bekannte treffen und tanzen: Dafür habe ihm in Villach ein passendes Lokal gefehlt, erzählt der 55-jährige Betreiber der neuen „Tanzbar Schickeria“. Auch in seinem Bekanntenkreis sei das immer wieder Thema gewesen. Nun eröffnet er selbst eine Tanzbar: Am Freitag, dem 9. Oktober, geht es in der Trattengasse 4 um 20 Uhr los.

Der Betreiber ist mit der Gastronomie groß geworden und legte bereits während seiner Schulzeit als DJ auf. Später führte er Lokale in Latschach und im Veldener Strandbad. Nun bot sich ihm in Villach die Gelegenheit, ein zuletzt leer stehendes Kellerlokal zu übernehmen. Auch zuvor war dort bereits ein Lokal untergebracht. Die Räume wurden für die neue Tanzbar renoviert. Dass das Lokal nicht allzu groß ist, kam der Vorstellung des Betreibers entgegen: Er wolle einen überschaubaren Treffpunkt schaffen, an dem Menschen zusammenkommen, Musik hören und tanzen können. Angesprochen fühlen sollen sich Gäste seines Alters ebenso wie jüngere und ältere, entscheidend sei der Musikgeschmack.

Oldies, Evergreens und Discofox

Musikalisch reicht das Programm von den 1960er-Jahren bis in die 2000er. Vorgesehen sind unter anderem Schlager, Oldies, Country, Rock ’n’ Roll und Discohits. Auch auf der Getränkekarte greift der Betreiber frühere Jahrzehnte auf: Angeboten werden etwa Rüscherl, Wodka Feige sowie Erdbeer- und Ribislspritzer.

© KLZ/Alexandra Pöcher Die Flyer, die für die Eröffnung werben, liegen im gesamten Stadtgebiet aus

Geöffnet wird von Mittwoch bis Samstag. Mittwochs beginnt der Betrieb um 18 Uhr als Treffpunkt zum Feierabendausklang. Donnerstags ist ab 20 Uhr ein Schwerpunkt auf Paartanz mit Schlagern, Evergreens und Discofox geplant. Freitags und samstags soll die Tanzbar regulär von 21 bis 4 Uhr geöffnet sein, am Eröffnungsfreitag geht es bereits um 20 Uhr los. Zum Team gehören zwei DJs, die sich abwechseln, und zwei Kellnerinnen.