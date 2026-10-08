Keine Spur von „Pensionsschock“: Florian Kainz läuft den Halbmarathon

Kaum hat Florian Kainz den Profifußball hinter sich gelassen, hat er schon ein neues Ziel: Er wird am Sonntag beim Graz-Marathon den „Halben“ laufen.

Ganze 201-mal hätte Florian Kainz die Längsseite des Feldes im Kölner Stadion laufen müssen, um einen Halbmarathon zu absolvieren. Klingt äußerst umständlich. Wesentlich einfacher kann und wird er die 21,1 Kilometer am Sonntag in Graz laufen. „Ich wollte mir gleich nach der aktiven Karriere wieder ein Ziel setzen, um weiter fit zu bleiben und auch einen Antrieb im sportlichen Bereich zu haben. Dafür kommt der Graz-Marathon auch zu einem super Zeitpunkt.“ Einen „Pensionsschock“, sagt er, hat er nach dem Ende seiner Profikarriere beim FC Köln nicht erlitten und mit seiner Familie ist der drahtige Mann vor einem Monat wieder nach Graz gezogen und damit heimgekehrt zu ihren Wurzeln. Den Umzugsstress hat er gut weggesteckt und konnte trainieren.

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„Von der Motivation her war es gar kein Problem. Da hatte ich keinen Durchhänger.“ Aber was das Thema Zeitmanagement angeht, stimmt er in den Chor so vieler (Hobby-)Läufer ein. Denn alles unter den sprichwörtlichen Hut zu bringen, wird zur Herausforderung. Speziell, wenn man sich ambitionierte Ziele setzt. „Umzug, Hausbau, Schulstart – wir hatten wirklich viel um die Ohren, und da musste ich genau einteilen, wann ich laufen gehen kann. Da war es schon schwierig, die Zeit zu finden.“ Doch zeigt sich, dass er den ungebrochenen Fokus eines Vollprofis hat, wenn er sagt, dass er in den vergangenen zwei Monaten mit „nur“ drei Trainings in der Woche gar nicht „so fleißig“ war. „Als ich nach der Saison mit dem Laufen begonnen habe, war ich schon vier- bis fünfmal in der Woche laufen.“

Das Ziel, das er sich gesetzt hat, ist sportlich durchaus ambitioniert. In 1:35 Stunden will er am Sonntag die 21,1 Kilometer bestreiten. „Ich habe mit ein paar Leuten und Freunden von mir gesprochen, die schon einen Halbmarathon gelaufen sind. Auch welche, die aus dem Fußball kommen und ungefähr im gleichen Alter sind.“ Und die hätten ihm versichert, dass das eine realistische Marke ist. „Ich habe mir dann die Ergebnisse aus dem Vorjahr durchgesehen, und ich musste schon weit scrollen, bis ich zu 1:35 Stunden gekommen bin.“

Das lange gehegte Klischee, Fußballer würden auf dem Platz eh nur das Nötigste im Laufschritt absolvieren, ist längst durch genaue Daten widerlegt. So läuft ein Mittelfeldspieler der deutschen Bundesliga in den 90 Minuten im Mittel gut und gerne 11,5 bis 12,5 Kilometer pro Spiel. So gesehen schiebt Kainz am Sonntag quasi eine Doppelschicht. „Für mich ist es vielleicht eine dreifache“, sagt er und lacht, „ich bin ja nie so viel gelaufen. Das läuft wahrscheinlich im Schnitt einer, der über 90 Minuten im Zentrum spielt.“ Der sprintlastige Fußballsport ist freilich vollkommen konträr zum gleichmäßigen Ausdauerlauf. „Es ist eine ganz andere Belastung. Ich habe auch früh in meiner Karriere nie lange Grundlagenläufe gemacht. Da waren ein paar Intervallläufe dabei und vielleicht welche mit 40, 50 Minuten in der Grundlage.“ Zudem war es eine Umstellung für ihn, vom vorgegebenen Trainingsplan dazu überzugehen, das Training selbst zu steuern.

Durch die Brille eines begnadeten Fußballers betrachtet, hat Kainz den Laufsport in seinen 16 Jahren als Profi nie als cool wahrgenommen. „Nie. Aber jetzt, wenn man es aus eigenem Antrieb heraus macht, ist es echt cool. Und es boomt ja auch wieder extrem. Es ist mittlerweile auch zu einer Fashion-Veranstaltung geworden. Und auch das finde ich cool, dass die Leute sich da auch Gedanken machen.“ Für ihn, der jahrelang von seinen Vereinen ausgestattet wurde, war es auch da ein gewisser Neubeginn, wenngleich Ehefrau Nadine – freilich – ein entscheidendes Wort bei der Wahl des Outfits mitzureden hat. In seiner Community in den sozialen Medien erhält er ein enormes Echo auf das Vorhaben. Und er ist da speziell bei seinen deutschen Followern durchaus auch ein wenig als Botschafter des grünen Herzens. „Es haben sehr viele mitbekommen, dass ich laufen werde, und alle sprechen mich darauf an. Vielleicht kommen im nächsten Jahr ein paar aus Köln und Bremen, um auch Graz zu laufen.“

33. Graz-Marathon Wann: 9. – 11. Oktober

Wo: Grazer Oper

Startnummernausgabe und Nachnennung: Im Rahmen der Marathon-Messe im Citypark am Freitag (10 bis 19) und Samstag (9.30 bis 18). Achtung: Am Marathon-Tag gibt es keine Startnummern mehr.

Bewerbe, Samstag: Maskottchenlauf (13), Bambini-Sprint (13.15), Junior-Marathon (13.30), Familienlauf (16), City-Run (16.30).

Sonntag: Viertelmarathon (9.30), Marathon, Halbmarathon, Staffel (ab 10).

Infos: www.grazmarathon.at.

Dass „Kicker“ alles andere als untalentiert für den Laufsport sind, zeigte Arjen Robben. Der lief einen ersten Marathon in 3:13 Stunden (2022) und den zweiten unter drei Stunden (2:58:33, ebenfalls in Rotterdam, 2023). Mittelfeldmotor Luis Enrique blieb 2007 in Florenz ebenfalls unter der magischen Marke. Er hält mit 2:58:08 Stunden auch die inoffizielle Marathon-Rekordmarke unter den ehemaligen Topprofis.