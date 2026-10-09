Die Jugend zieht es wieder vermehrt in heimische Clubs: Betreiber des Partyclubs Yoyo Andreas Neuhold sieht daher optimistisch in die Herbst- und Wintersaison.

Der Herbst steht vor der Tür. Mit ihm verabschieden sich traditionell auch die Sommerfeste der Feuerwehren, Winzer und Brauchtumsvereine langsam aus dem Veranstaltungskalender, während sich die Tanzflächen der heimischen Clubs wieder mit Nachtschwärmern füllen. „Jetzt sollte wieder unsere Zeit kommen“, ist sich auch Andreas Neuhold, Betreiber des Partyclubs Yoyo in Feldbach, sicher.

Erst im Frühjahr hatte Neuhold – nach dem Aus der einzigen Großraumdisco Südoststeiermarks, der „Disco Max“ – den ehemaligen Tanz- und Partystadl „Yoyo“ als Partyclub neu eröffnet. „Es ist gewaltig angelaufen“, erzählt Neuhold.

Fotos vom Eröffnungsabend:

1 / 23 Neugierige Besucherinnen und Besucher, eine volle Tanzfläche und ausgelassene Stimmung: Die Neueröffnung des „Yoyo“ als Partyclub am 6. März zeigte, wie groß das Interesse an einem regionalen Nachtleben ist © KLZ / Theresa Kapper

Herausfordernder Sommer für Partyclub

Doch auf den erfolgreichen Start folgte ein herausfordernder Sommer: „Es war extrem schwierig dieses Jahr. Wir haben in der Region einfach eine große Veranstaltungsdichte während der Sommermonate. Wenn irgendwo in der Umgebung etwas Großes stattfindet, ist man als Disco immer zweiter. Für nächstes Jahr müssen wir uns konzeptmäßig sicher etwas überlegen“, so der Partyclub-Betreiber. Den Partygästen jedenfalls will man kommendes Jahr viel Neues bieten. Was das sein wird, verrät Neuhold noch nicht.

Junge Generation kommt wieder

Trotz des schwierigen Sommers blickt er auch optimistisch in die Zukunft. Denn: Das Interesse am regionalen Nachtleben bei den 16- und 17-Jährigen, die nun neu in die Partyszene hineinkommen, wachse wieder: „Durch die Corona-Jahre war es beliebt, eher zu Hause zu bleiben. Man spürt, dass das Feiern im Club wieder mehr in den Vordergrund rückt. Die Jugend kommt jetzt wieder“, freut sich Neuhold.

Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Stefan Puntigam will Neuhold auch die oststeirische Jugend wieder stärker für Partyclubs begeistern. Gelingen soll das mit dem „Mallorca Partyclub“, der am 9. Oktober in Hartberg eröffnet.

© Susanne Rauschenbach Stefan Puntigam (links) und Andreas Neuhold stecken in den letzten Vorbereitungen für die große Eröffnung „Mallorca Partyclub“ in Hartberg

Halloween-Party am 31. Oktober

Und um zahlreiche junge Partytiger in den Herbst- und Wintermonaten auch nach Feldbach zu locken, will man im Partyclub „Yoyo“ bei der Musik auf einen Mix aus Genres setzen. Besonders freut man sich zudem auf die vielen Weihnachtsfeiern. Zuvor steht im Partyclub, so Neuhold, aber noch der Höhepunkt im Herbstprogramm bevor: die traditionelle Halloween-Party am 31. Oktober.

Apropos Party: In Feldbach lockt auch das Glam im Herbst und Winter wieder zum Feiern in die Bürgergasse. Unter anderem mit regionalen, aber auch österreichischen und internationalen Bands, die von Punk, Hardcore, Ska und Metal über Indie, Pop und Folk bis hin zu Blues und Jazz alles abdecken.