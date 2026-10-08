Bund fürs Leben? Die Stadt Lienz und ihre Partnerstädte

Nachdem sich die Aufregung um die USA-Reise nach Jackson gelegt hat, stellen sich allgemeine Fragen zu den drei Partnerschaften der Stadtgemeinde.

Hoch schlugen die Wogen rund um die Reise einer Lienzer Delegation mit Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) in die US-Partnerstadt Jackson. Mitte September brach die zehnköpfige Abordnung auf, nachdem vorher sowohl in der Gemeinderatssitzung wie in den Sozialen Medien ordentlich Zoff herrschte – die Kleine Zeitung hatte berichtet. Sichtlich um Entspannung bemüht, lud Blanik nach der Rückkehr zusammen mit Historiker Martin Kofler zur Presserunde. Tatsächlich war es ein interessantes Programm, das man in den USA abspulte: vom Empfang bei Österreichs Botschafterin über den Besuch der von Kofler mitkuratierten Ausstellung zum Wirken österreichischer Skipioniere in den USA bis hin zum Austausch in Jackson selbst. Und die umstrittenen Kosten blieben im Rahmen. Statt der vorveranschlagten 60.000 Euro wurden es knapp 19.000 Euro.

Fragen und Kritik seitens der Medien kamen dennoch auf. So versprach Blanik, vor einer womöglich nächsten Reise im Vorfeld mehr zu informieren: „Ich nehme das mit.“ Auch generell wurde das Thema Städtepartnerschaft hinterfragt. Blanik erklärte, dass nach jeder Gemeinderatswahl und der Neukonstituierung des Rates dort abgestimmt wird, ob es mit den „Städte-Ehen“ weitergeht. Der letzte Beschluss sei einstimmig pro Partnerschaften gewesen. Auch die Fraktionen vom Team Lienz und der MFG stimmten dafür. Aus deren Reihen kam die Kritik am US-Trip.

© Andre Schmidt Wenn einer eine Reise tut ... Historiker Martin Kofler, Leiter des Tiroler Photoarchiv TAP Lienz, und Elisabeth Blanik zeigen Bilder ihres USA-Ausflugs

Skilegende Pepi Stiegler legte den Grundstein

Die Liaison mit dem Nobelskiort in Wyoming geht bis aufs Jahr 1970 zurück. Die Lienzer Skilegende Pepi Stiegler initiierte sie maßgeblich mit. Zuvor war der Olympiasieger nach Jackson ausgewandert, wo er als Skischuldirektor und Touristiker wirkte. Über die Jahrzehnte habe sich eine tiefe Freundschaft aufgebaut, berichtete Blanik. Nicht zuletzt darum habe sie stets am Besuch in den USA festgehalten. Auch den einst legendären Schüleraustausch würde man gerne wiederbeleben.

© Lackner Beim Besuch in Jackson Hole vor zwei Wochen: Arne Jorgensen (Bürgermeister von Jackson) und Elisabeth Blanik umrahmen den inzwischen 89-jährigen Pepi Stiegler

Doch Lienz unterhält noch zwei weitere Partnerschaften: mit der Stadt Görz (Gorizia) im Friaul und mit Selçuk in der Türkei. Mit Görz ist man seit 2000 „verbandelt“, die Verbindung reicht aber zurück bis ins Habsburgerreich. Das Schloss Bruck war einst Residenz der Grafen von Görz. Wirklich tief war die Verbundenheit zuletzt jedoch nicht. Sogar dass Görz im Vorjahr Europas Kulturhauptstadt war, ging an Lienz nahezu vorbei. Eine Lienzer Rose schickte die Stadtgemeinde als Anerkennung, viel mehr passierte nicht. Inzwischen sei man wieder im deutlich besseren Austausch, erklärte die Bürgermeisterin. Mit Paul Meraner (MFG) kümmere sich zudem ein zweisprachiges Gemeinderatsmitglied um das Thema: Bei einem Treffen im April in Görz stellte Meraner auch die Weichen für eine intensivere Zusammenarbeit.

Kaum noch Kontakt zu Selçuk

Wie mit Jackson besteht die Partnerschaft mit Selçuk seit 1970. Historische und archäologische Bezüge, etwa die Grabungsarbeiten in Aguntum sowie die im antiken Ephesos, führten die Städte zusammen. Doch der Kontakt ist eingeschlafen. Als man das Wappen von Selçuk für die Lienzer Eingangstafeln anfragte, sei laut Blanik keine Antwort gekommen. Daher wären dort nur die Länderflaggen abgebildet. Die Bürgermeisterin führte aus, dass es generell keine Verträge oder Verpflichtungen gäbe: „Alles beruht auf Freundschaften und Austausch. Wenn eine Stadt nicht mehr will, dann war es das.“

Ob Lienz weiter „will“, wird sich im Jahr 2028 zeigen. Dann wird der Gemeinderat neu gewählt – und dort über die Bünde mit Jackson, Görz und Selçuk abgestimmt.