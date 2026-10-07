U-Ausschuss: „Pilnaceks Amtsführung war nicht sachlich“

Die WKStA hat den Laptop von Christian Pilnacek ausgewertet und auf 440 Seiten zusammengefasst. Der zuständige Staatsanwalt sagte am Mittwoch im U-Ausschuss aus.

Der Laptop von Christian Pilnacek beschäftigt den U-Ausschuss seit Monaten. Ging es zuerst vor allem um eine bemerkenswerte Reise, die das Gerät nach dem Tod des 2021 suspendierten Justiz-Sektionschefs zurückgelegt hat, rücken am Mittwoch die darauf befindlichen Daten in den Fokus – und damit Hinweise auf mögliche Interventionen in Strafverfahren.

Nachdem Pilnacek im Oktober 2023 tot aufgefunden worden war, wurde der Computer zwischen Bekannten des Spitzenbeamten herumgereicht, landete erst bei einem Journalisten, dann bei der „Pilnacek-Kommission“ von Martin Kreutner und schließlich bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Vergangene Woche berichtete der „Standard“ über die Auswertung des Datenbestandes. Auf 440 Seiten hat die WKStA die Ergebnisse der Sichtung zusammengefasst. Der für den Bericht zuständige Oberstaatsanwalt hat am Mittwochvormittag als Auskunftsperson im Ausschusslokal Platz genommen.

Daten auf Laptop „zu Gutteil gelöscht“

Ausgangspunkt für die Ermittlungen war eine heimliche Aufnahme, die kurz vor Pilnaceks Tod angefertigt wurde. Der 2021 suspendierte Spitzenbeamte beklagt sich darin über Interventionsversuche der ÖVP in Verfahren. Gibt es auf dem Laptop also Hinweise auf politisch motivierte Einflussnahme durch Pilnacek, wollen die Abgeordneten wissen.

Der Datenbestand auf dem Laptop sei „zu einem Gutteil gelöscht“ worden, betont der IT-Experte, trotzdem habe man „Auffälligkeiten entdeckt, die gewisse Interventionen plausibilisieren können“. Konkrete Einflussnahme habe man nicht nachweisen können, „aber Interventionen haben es so an sich, dass sie nicht offen erfolgen“. Äußerungen Pilnaceks, etwa zum Eurofighter- oder zum Buwog-Verfahren, seien jedenfalls „sehr deutliche Hinweise, dass Pilnaceks Amtsführung nicht sachlich war“, sagt die Auskunftsperson. Insgesamt habe der Sektionschef „die WKStA als Ganzes stark abgelehnt“, auch dadurch könnte sein Handeln geprägt worden sein. Interventionen von außen habe es also möglicherweise gar nicht gebraucht.

„Beratungsleistungen“ für ÖVP-Politiker

Thematisiert wird in dem Dokument nicht nur Pilnaceks Agieren als Sektionschef, sondern auch dessen politische Kontakte nach der Suspendierung im Jahr 2021. Zur ÖVP seien diese „wesentlich enger gewesen“ als zu anderen Parteien, heißt es in dem Bericht. Die Rede ist im U-Ausschuss etwa von „Beratungsleistungen“, die Pilnacek für ÖVP-Politiker oder der Partei nahestehende Personen erbracht haben soll. Involviert gewesen sei Pilnacek etwa in die Verfahren des früheren Bundeskanzlers Sebastian Kurz, der beiden Ex-Minister Sophie Karmasin und Gernot Blümel und des einstigen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka, bestätigt die Auskunftsperson auf Nachfrage von Neos-Sektionschefin Sophie Wotschke.

Wurde der suspendierte Beamte für diese Leistungen bezahlt? Der Auskunftsperson ist ein Vertrag zwischen Pilnacek und ungarischen Geschäftspartnern bekannt, wonach er 36.000 Euro erhalten sollte. Hinweise auf weitere Bezahlungen habe er nicht gefunden. Ob Pilnacek mit Blick auf das Dienstrecht korrekt gehandelt und etwa Nebentätigkeiten vorschriftsgemäß gemeldet hat, sei aber nicht Teil des Untersuchungsgegenstandes, befindet die Verfahrensrichterin.

FPÖ prüft Verlängerung von U-Ausschuss

Am Donnerstag werden die Befragungen fortgesetzt, geladen ist unter anderem Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Die letzten Auskunftspersonen sollen dann planmäßig Ende Oktober aussagen. Angesichts des WKStA-Berichts kündigte die FPÖ, die den Ausschuss eingesetzt hat, an, eine Verlängerung um drei Monate zumindest zu prüfen. Grundsätzlich geht es um mögliche politische Einflussnahme auf die Ermittlungen nach Pilnaceks Tod. Da allerdings auch Motive für etwaige Interventionen Thema der Untersuchung sind, dürfen die Abgeordneten zumindest teilweise auch Fragen zu Pilnaceks Tätigkeiten vor und nach seiner Suspendierung stellen.