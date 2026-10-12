Pilates am Meer mit Anna Reitbauer

Spür die Ruhe des Meeres, atme tief durch und bring deinen Körper bewusst in Bewegung.

In dieser Pilatesübung zeigt dir Anna Reitbauer, wie du Kraft, Stabilität und Beweglichkeit miteinander verbindest – begleitet vom Rauschen der Wellen und einer entspannten Atmosphäre direkt am Meer.

Schnapp dir einen Ball und nimm dir diesen Moment für dich, konzentrier dich auf deine Atmung und genieße die Verbindung aus Bewegung, Balance und Entspannung.

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