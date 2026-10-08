Brass-Band Buena Banda präsentiert neues Album in Feldbacher Brauerei

„Ciao Ciao Bello!“ haben die sieben Musiker von Buena Banda ihr neues Album getauft. In kuscheliger Club-Atmosphäre stellen sie dieses am 16. Oktober zwischen Braukessel und Gärtank bei Lava Bräu vor.

Viele Bands bringen anlässlich eines neuen Albums Merchandise heraus – T-Shirts und Kappen sind die Klassiker. Diese wird es auch von der Grazer-Band Buena Banda im Italo-Stil zu „Ciao Ciao Bello!“ geben, aber nicht nur: In Kooperation mit Roman Schmidt von der Feldbacher Brauerei Lava Bräu bringen die sieben Musiker ein Band-Bier, ein Bio-Pilsner, heraus. „Wir haben überlegt, was sonst keine andere Band hat, und sind auf ein eigenes Bier gekommen“, erklärt Sascha Krobath, Posaunist aus Feldbach. Bandleader Nicolò Loro Ravenni, Italiener, der in Graz lebt, fügt schmunzelnd an: „Das gibt es auch alkoholfrei, wir folgen dem Trend.“

Der Idee zum eigenen Bier ist der Gedanke, die Albumpräsentation in einer außergewöhnlichen Location zu veranstalten, vorausgegangen: „Wir wollten etwas Spezielles haben, keinen 0815-Saal“, erzählt Krobath. Mit dem Lava Bräu in Auersbach zwischen Braukessel und Gärtank hat man den idealen Veranstaltungsraum gefunden. „Es wird eine kuschelige Club-Atmosphäre sein. Wir sind mit dem Konzertpublikum auf gleicher Ebene, es kann sehr gut gefeiert werden“, freut sich Ravenni. Am Freitag, 16. Oktober, mit Beginn um 19.30 Uhr wird die Band dann ihr insgesamt drittes Album bestehend aus acht Songs präsentieren.

© Reithofer Media Eine Blaskapelle, die viele Stile vereint

Tanzbare Songs

Die Blaskapelle lässt sich nicht auf einen Stil festlegen. Es ist die Vielseitigkeit, die Buena Banda ausmacht. Die Songs orientieren sich etwa an den Musikrichtungen Reggae, Pop, Funk und Polka. Die Texte sind ein Mix aus Italienisch, Englisch und Deutsch. Warum sich Buena Banda nicht spezialisiert? „Wir lieben viel zu viel“, schmunzelt Ravenni, der gemeinsam mit Trompeter Marko Solman die Kompositionen schreibt. Was alle Songs verbindet: Sie seien gut tanzbar und sollen die Leute mitreißen.

Bandmitglieder im Überblick Nicolò Loro Ravenni – Tenorsaxophon / Gesang

– Tenorsaxophon / Gesang Florian Bauer – Baritonsaxophon (aus Kirchbach)

– Baritonsaxophon (aus Kirchbach) Matthias Bistan – Trompete

– Trompete Marko Solman – Trompete

– Trompete Sascha Krobath – Posaune (aus Feldbach)

– Posaune (aus Feldbach) Georg Laller – Sousaphon (aus Mureck)

– Sousaphon (aus Mureck) Tom Stabler – Schlagzeug

Wenn man auf Tour ist, fühlt es sich fast so an, als ob man noch einmal 20 wäre — Sascha Krobath , Buena-Banda-Posaunist aus Feldbach

Neben dem Bier, dem beim Gärprozess Buena-Banda-Musik vorgespielt wurde, damit „die Vibes vom Bier aufgenommen werden können“, wie Krobath lachend erzählt, wird es auch CDs geben. Untypisch in einer Zeit, in der Playlists auf Spotify und Co. dominieren. „Eine CD zu produzieren, ist komplett gegen das heutige System, es ist fast Vintage und altmodisch“, gibt Ravenni zu. Man entschied sich aber ganz bewusst für CDs, damit die Songs im Album in einer bestimmten Reihenfolge angehört werden kann.

Weitere Auftritte hat die Band in Wien und etwa in Ort im Innkreis beim Woodstock der Blasmusik. Die Vorfreude darauf ist groß: „Wenn man auf Tour ist, fühlt es sich fast so an, als ob man noch einmal 20 wäre“, lacht Krobath.