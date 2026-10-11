Warum Holcim jetzt große Flächen in der Südsteiermark verkauft

Äcker, Wiesen und Wälder rund um das Zementwerk in Retznei kommen paketweise auf den Markt. Laut Holcim steckt dahinter aber kein wirtschaftlicher Engpass.

Holcim-Werksleiterin Martina Frieser mit dem Zementwerk Retznei im Hintergrund. Rund um den Standort trennt sich das Unternehmen derzeit von nicht mehr benötigten Grundstücken

Auf einer Waldfläche nahe Retznei stehen nach den Schäden des vergangenen Winters kaum noch Bäume, auf der anderen Straßenseite ein verpachteter Maisacker. Beide Grundstücke gehören zu Flächen, die einst im Zusammenhang mit dem Steinbruch als Ausgleichsflächen geschaffen oder erworben wurden – etwa um Eingriffe in Natur und Landschaft an anderer Stelle auszugleichen und Flächen zu renaturieren. Heute werden sie für den Betrieb des 1908 gegründeten Zementwerks nicht mehr benötigt. Deshalb trennt sich Holcim Österreich nun schrittweise von Teilen dieses Grundbesitzes.

Per Postwurf wurden Anrainer über die Verkäufe informiert. Angeboten werden Ackerflächen, Grünland und Wald in insgesamt vier Paketen im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens. Die Grundstücke reichen von rund 421 Quadratmetern in Aflenz bis zu mehr als 10.000 Quadratmetern in Unterlupitscheni. Die meisten landwirtschaftlich genutzten Flächen sind derzeit verpachtet.

© Robert Sommerauer Der Kalksteinbruch in Retznei. Die heute zum Verkauf stehenden Grundstücke wurden einst als Ausgleichsflächen im Zusammenhang mit dem Steinbruch angelegt beziehungsweise erworben

Kein Notverkauf

Bei diesen Dimensionen drängt sich die Frage auf: Braucht das Unternehmen Geld? Werksleiterin Martina Frieser verneint. „Das hat nichts mit dem Werk oder unserer wirtschaftlichen Situation zu tun.“ Im Gegenteil: Das Zementwerk sei derzeit bestens ausgelastet, betont Frieser. „Man könnte auch sagen, wir sind ausverkauft.“ Die Grundstücke würden für den Betrieb schlicht nicht mehr benötigt. „Wir brauchen diese Ausgleichsflächen nicht mehr.“

© KLZ / Eva Brutmann Auch landwirtschaftliche Flächen gehören zum verstreuten Grundbesitz von Holcim. Die meisten sind verpachtet und werden für den Betrieb des Zementwerks nicht mehr benötigt

Über die Jahre sei ein stark zersplitterter Grundbesitz rund um Retznei, Aflenz, Vogau und weitere Orte entstanden, schildert Frieser. Heute würden notwendige Ausgleichsflächen direkt im Steinbruch-Gelände angelegt, wo dafür ausreichend Fläche zur Verfügung steht. Die nun angebotenen Grundstücke werden daher betrieblich nicht mehr gebraucht. Rund zwei Jahre habe Holcim benötigt, um den verstreuten Besitz vollständig zu erfassen. Erst danach sei festgelegt worden, welche Flächen langfristig entbehrlich sind.

Pflege kostet

Dazu komme der laufende Aufwand, gibt Frieser zu bedenken. Auf Waldflächen ist Holcim für Pflege und Instandhaltung verantwortlich. Nach Schneedruck und Windwurf mussten heuer beschädigte Bäume entfernt werden, auch der Borkenkäfer ist Thema. „Wir sind permanent damit beschäftigt“, sagt Frieser. Flächen ohne betrieblichen Nutzen sollen daher schrittweise abgegeben werden.

Verkaufspaket B umfasst beispielsweise gut 35.000 Quadratmeter, darunter auch Flächen des Eigenjagdgebietes Retznei, Paket D rund 48.000 Quadratmeter. Mit der Aufbereitung der Verkaufsflächen hat Holcim Österreich den Ziviltechniker für Forstwirtschaft Florian Mauthner beauftragt. Das Interesse ist laut Mauthner groß: Bis zum Ende der Angebotsfrist am 8. Oktober seien rund 70 Anfragen eingelangt. Weitere Grundstücksverkäufe sollen folgen.