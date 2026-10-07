Enduro-Senioren aus Neumarkt überraschen mit Vizeweltmeistertitel

Riesenerfolg für Bernhard Walzer und das Brüderpaar Johann und Christian Kaiser. Sie holten bei der „Enduro Vintage Trophy“ in Deutschland den Vizeweltmeistertitel.

Christian Kaiser, Bernhard Walzer und Johann Kaiser mit ihren historischen Maschinen, auf denen sie bei der WM zum Erfolg ritten

„Das ist der größte Erfolg meines Lebens“, kann Bernhard Walzer sein Glück kaum fassen. Er ist 53 Jahre alt und hätte selbst nicht damit gerechnet, in seiner Karriere noch einmal einen sportlichen Höhepunkt dieser Dimension zu erleben. Immerhin hat der Neumarkter schon vieles gewonnen, was es im Endurosport zu gewinnen gibt. Walzer war in jüngeren Jahren sechsfacher österreichischer Staatsmeister und Goldmedaillengewinner bei den legendären „Six Days“, einem internationalen Motorrad-Geländebewerb.

Anspruchsvoll

Dass er es noch immer kann, hat er dieser Tage bei der „Enduro Vintage Trophy“ im deutschen Zschopau bewiesen. Motorsportler aus 17 Nationen waren dort vertreten. Die Veranstaltung gilt als die WM des Motorrad-Weltverbandes FIM für Fahrer, die über 50 Jahre alt sind. Sie messen sich auf historischen Geländemaschinen und müssen über mehrere Tage anspruchsvolle Etappen und Sonderprüfungen bewältigen.

1 / 3 Bernhard Walzer war mit seiner historischen KTM erfolgreich © Kk

Bernhard Walzer konnte sich gegen die internationale Konkurrenz durchsetzen und seine Klasse gewinnen; zudem holte er sich bei einem Abschluss-Motocrossrennen in seiner Klasse vor 16.000 Zuschauern den Sieg. Und die Krönung: Gemeinsam mit dem Brüderpaar Johann (61) und Christian Kaiser (58) hat er für Österreich den Mannschafts-Vizeweltmeistertitel gewonnen. „Die Siegerehrung hat uns unglaubliche Glücksgefühle beschert, auch weil wir die Begeisterung der Fans gespürt haben“, so Walzer, der Obmann der „Enduro Senioren Austria“ ist. Über diesen Verein kam das Trio zur WM.

Kein Zufall

Der Erfolg ist kein Zufall: Die drei Neumarkter sind seit jungen Jahren Endurosportler, auch Johann Kaiser gewann schon mehrere Staatsmeistertitel. Zudem sind sie als Betreiber von Kfz-Werkstätten in ihrem Heimatort Neumarkt beruflich in der Motorenbranche tätig. Die Erfahrung der drei Kfz-Meister und ein Team aus Betreuern und Mechanikern verhalfen zum großen Erfolg.